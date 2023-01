BVB und FC Bayern im Transferduell um Atalanta-Juwel?

IMAGO/Michele Maraviglia

Giorgio Sclavini steht offenbar beim BVB und FC Bayern auf dem Zettel

Die Abwehr des BVB konnte in dieser Saison bislang nur selten überzeugen. Um sich in der Defensive qualitativ hochwertig zu verstärken, soll Borussia Dortmund an einem Mega-Talent von Atalanta Bergamo interessiert sein. Doch die Konkurrenz ist riesig: Unter anderem soll auch der FC Bayern um das Innenverteidiger-Juwel von Atalanta Bergamo buhlen.

In Italien sind die Lobeshymnen auf Giorgio Scalvini bereits riesig. Mit gerade einmal 19 Jahren wurde das Top-Talent bereits mehrfach zur italienischen Nationalmannschaft eingeladen und ist bei Atalanta Bergamo in der Innenverteidigung gesetzt.

Nachdem "Calciomercato" bereits im November von einem Interesse des FC Bayern am Youngster berichtete, ist nach Informationen des Portals mit dem BVB mittlerweile ein weiterer Bundesligist ins Werben um Scalvini eingestiegen.

BVB und FC Bayern mit Interesse nicht alleine

Aber auch die internationale Konkurrenz mischt kräftig mit: Besonders Atlético Madrid und der FC Liverpool sollen sich intensiv um die Dienste des Defensivspezialisten bemühen.

Hinzu kommt, dass mit Juventus Turin und Inter Mailand wohl die ersten Top-Klubs den Kontakt zu Scalvini aufgenommen haben, wie Transferexperte Daniele Longo erfahren haben will.

Dem Bericht des Journalisten zufolge fordert Atalanta von den interessierten Vereine eine Ablöse von mindestens 40 Millionen Euro.

Einem Wechsel im Winter hat Bergamo zwar einen Riegel vorgeschoben, ein Abgang von Scalvini im kommenden Sommer sei aber kaum zu verhindern, heißt es.

"Er ist das Gold von Bergamo. Ein Spieler, der etwas besonderes an sich hat. Wir reden von einem Spieler, der 2003 geboren ist und das Mindset von einem Routinier besitzt. Seine technischen und taktischen Voraussetzungen sind die eines etablierten Profis", erklärte Longo die enorme Ablöseforderung für das Supertalent.