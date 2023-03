Wildes Gerücht! United und BVB verhandeln Sancho-Rückkehr

IMAGO/Nigel Keene

Kehrt Jadon Sancho zum BVB zurück?

Nach langwierigen Verhandlungen kehrte Jadon Sancho Borussia Dortmund im Sommer 2021 den Rücken und schloss sich Manchester United an. Ein Deal, der dem BVB satte 85 Millionen Euro in die Kassen spülte, Sanchos zuvor steile Entwicklungskurve jedoch überraschend rüde ausbremste. Nun geistern Gerüchte um eine Rückkehr durch den medialen Äther.

137 Pflichtspiele, 50 Tore, 64 Vorlagen: Mit dieser beindruckenden Ausbeute wechselte der englische Offensivyoungster Jadon Sancho 2021 vom BVB zu Manchester United.

Die Werte schürten hohe Erwartungen, Sancho konnte dem Spiel am Old Trafford allerdings nicht den erhofften Stempel aufdrücken. Im November 2022 fand das über weite Strecken unglückliche Engagement seinen vorläufigen Höhepunkt: Von körperlichen und psychischen Problemen geplagt, schaffte Sancho nicht einmal den Sprung in den Kader.

United-Teammanager Erik ten Hag griff zu drastischen Maßnahmen und beorderte Sancho in die niederländische Provinz, wo er beim Amateurverein OJC Rosmalen einige Übungseinheiten absolvierte und den Spaß am Fußball wiederfinden sollte.

Ein Kniff, der sich als Erfolg erweisen sollte. Anfang Februar kehrte Sancho auf die große Bühne zurück und strahlt endlich wieder Torgefahr aus. Dennoch soll man in Manchester zu dem Schluss gekommen sein, dass ein Tapetenwechsel die beste Option sei.

Wie der weitreichenstarke Twitter-Account "indykaila News" (über 370.000 Follower) exklusiv erfahren haben will, befindet sich ManUnited derzeit mit dem BVB im Austausch, um eine Rückkehr von Sancho zu den Schwarz-Gelben auszuloten. Informationen darüber, wie ein möglicher Deal konkret aussehen könnte, bietet der Tweet jedoch nicht.

Barca, Real Madrid - oder doch der BVB?

Einen weiteren Hinweis könnte allerdings ein Beitrag von "Todo Fichajes" geben. Bei den Spaniern heißt es, United strebe an Sancho zu verleihen, damit dieser wieder vollends zu alter Stärke findet. Demnach ist das Ziel allerdings glasklar umrissen: Es soll in die Primera División gehen.

Sancho (Vertrag bei United bis 2026) soll dabei die Chance erhalten, sich weiterhin auf höchster Ebene zu entwickeln. Als Ziele kommen daher nur Real Sociedad, Betis, Atlético Madrid, der FC Barcelona oder Real Madrid infrage, die 2023/24 in der Champions League oder der Europa League an den Start gehen dürften.

Mit der Teilnahme an der Königsklasse könnte wohl auch der BVB locken. Wie valide das Gerücht ist, lässt sich dennoch nur schwer beurteilen.