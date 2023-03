Transferwünsche hinterlegt? Tuchel fordert angeblich Trio

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Federico Chiesa wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Erst am vergangenen Freitag trat Thomas Tuchel offiziell die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern an. Sein erstes Training leitet der 49-Jährige am Dienstag, ehe am Samstag gegen den BVB das erste Pflichtspiel auf dem Programm steht. Bevor sein Engagement richtig Fahrt aufgenommen hat, soll Tuchel den Bossen der Münchner allerdings bereits die Namen dreier Stars vorgelegt haben, mit denen er den Kader gerne verstärken würde.

Thomas Tuchel soll mit konkreten Transferwünschen an die Klub-Bosse des FC Bayern herangetreten sein. Das berichtet "El Nacional".

Zwei der drei Stars, die Tuchel angeblich gerne unter den eigenen Fittichen hätte, haben übrigens schon einmal die Fußball-Schuhe unter der Führung des Erfolgscoaches geschnürt: Ousmane Dembélé vom FC Barcelona und Mateo Kovacic vom FC Chelsea.

Dembélé feierte mit Tuchel bei Borussia Dortmund den Gewinn des DFB-Pokals 2017, kurz bevor er sich für die BVB-Rekordablöse von 140 Millionen Euro zum FC Barcelona verabschiedete. Kovacic gewann unter Tuchels Leitung 2021 sogar die Champions League.

Der dritte Star, der eine zentrale Rolle in Tuchels Planungen spielen soll, trainierte bislang hingegen noch nie unter dem Deutschen: Italiens Nationalspieler Federico Chiesa.

Trio für den FC Bayern wohl schlicht zu teuer

Der 25-Jährige wechselte im Sommer 2022 im Anschluss an eine zweijährige Leihe für satte 42,5 Millionen Euro fest von der AC Florenz zu Juventus Turin, konnte seitdem aber kaum noch an seine Leistungen aus den Vorjahren anknüpfen.

Zwischenzeitlich setzte ihn ein Kreuzbandriss länger außer Gefecht. 2022/23 kommt Chiesa in 17 Pflichtspielen bislang auf überschaubare zwei Treffer und vier Vorlagen.

Selbst wenn der Bericht über Tuchels vermeintliches Wunschtrio zutreffen sollte, ist es allerdings sehr unwahrscheinlich, dass der Weltclubtrainer des Jahres 2021 vom FC Bayern erhört wird. Für Dembélé (Vertrag bis 2024), Kovacic (Vertrag bis 2024) und Chiesa (Vertrag bis 2025) dürfte jeweils eine nicht unerhebliche Ablöse aufgerufen werden.

Dem Bericht zufolge würden allein für Dembélé 50 Millionen Euro fällig.