Cuisance verrät: Guardiola wollte mich zu ManCity locken

via www.imago-images.de

Michaël Cuisance stand unter anderem beim FC Bayern unter Vertrag

Einst galt Michaël Cuisance bei Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern in der Fußball-Bundesliga als großes Talent. Inzwischen läuft der Mittelfeldspieler für den VfL Osnabrück auf. Nun hat der Franzose in einem Interview über seine bisher bewegte Karriere gesprochen und verraten, dass Pep Guardiola einst hinter ihm her war.

Für rund acht Millionen Euro wechselte Cuisance im Sommer 2019 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern. Den Durchbruch in München schaffte der Spielmacher nicht - im Gegenteil.

Cuisance absolvierte gerade einmal 13 Pflichtspiele für die erste Mannschaft. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zu Olympique Marseille wechselte er 2022 fest zum FC Venedig.

Seit dieser Saison läuft Cuisance auf Leihbasis für den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga auf. Es sei seine Absicht gewesen, nach Deutschland zurückzukehren, verriet der 24-Jährige im Interview mit dem französischen Portal "sofoot".

"Schließlich meldete sich der Osnabrücker Trainer bei mir. Es ist Tobias Schweinsteiger, der Bruder von Bastian, der bei der Bayern-Reservemannschaft gespielt und trainiert hat, daher kannte ich ihn von dort und es hat sich alles ganz schnell ergeben", erklärte Cuisance seinen Schritt zum Aufsteiger.

Der gebürtige Straßburger ist zurück in Deutschland. 2017 wechselte Cuisance von der AS Nancy erstmals hierher. Fast wäre es allerdings nicht dazu gekommen.

Gladbach statt Manchester City

"Ich habe Pep Guardiola getroffen, bevor ich 2017 bei Gladbach unterschrieben habe. Er hat mich verfolgt und wollte, dass ich bei Manchester City unterschreibe. Und Guardiola vor sich zu haben, in seinem Büro, ist beeindruckend", verriet der VfL-Neuzugang: "Ich habe mich schließlich für Deutschland entschieden, um bessere Chancen auf Spielzeit zu haben und auch wegen der Nähe zum Elsass."

"Ich bin mir nicht sicher, ob Pep noch weiß, wer ich bin, denn er hat andere Sorgen", sagte Cuisance mit einem Augenzwinkern.

Der ehemalige Profi des FC Bayern will nach den enttäuschenden letzten Jahren weiter kämpfen. "Aber er [Guardiola] wird es wieder wissen, wenn ich wieder an der Spitze bin. Davon bin ich überzeugt. Wie ich schon sagte, es geht schnell abwärts, aber es geht auch sehr schnell aufwärts", so Cuisance.