Bayern-Star selbstbewusst: "Habe mich weiterentwickelt"

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Dayot Upamecano (r.) spielt seine dritte Saison beim FC Bayern

Dayot Upamecano spielt beim FC Bayern seine dritte Saison. Der Innenverteidiger wurde bei den Münchnern direkt Stammspieler, bringt es in der Bundesliga bereits auf 66 Einsätze für den deutschen Rekordmeister. Trotzdem war Upamecano immer wieder Gegenstand von heiß geführten Qualitätsdebatten beim FC Bayern.

Der Abwehrmann, der im Sommer 2021 gemeinsam mit Julian Nagelsmann von RB Leipzig nach München gewechselt war, sei zwar ein guter Verteidiger, für das aller höchste Niveau fehle es ihm aber immer wieder an der letzten Zuverlässigkeit, so ein häufig formulierter Kritikpunkt an dem 25-Jährigen.

Besonders laut wurde die Kritik an Upamecano, als er bei den beiden K.o.-Spielen im letzten Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City (0:3 und 1:1) jeweils individuelle Fehler produzierte und als Unsicherheitsfaktor im Spiel des FC Bayern ausgemacht wurde.

Jüngst darauf angesprochen, wie er selbst seine Entwicklung beim FC Bayern bewerte, griff der Stammspieler der Münchner selbst diese Punkte auf: "Wenn ich auf die letzte Saison zurückblicke, denke ich, dass ich eine sehr, sehr gute Saison hatte. Es stimmt, dass es zwei Spiele (gegen ManCity, Anm. d. Red.) gab, in denen ich leider nicht alles richtig gemacht habe."

Upamecano weiter Stammspieler beim FC Bayern

Upamecano wies allerdings umgehend darauf hin, dass ihn seine Fehler gegen den späteren Henkelpott-Sieger im April dieses Jahres nicht mehr beschäftigen und er noch stärker daraus hervorgegangen sei: "Ich habe mich weiterentwickelt und mehr Erfahrung gesammelt. Das ist jetzt Vergangenheit, das interessiert mich nicht mehr und ich schaue nach vorne", so der französische Nationalspieler im Vorfeld der Partie des Vizeweltmeisters gegen Gibraltar im Rahmen der EM-Qualifikation am kommenden Samstag (ab 20:45 Uhr).

In der laufenden Saison stand Upamecano bisher in 13 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Feld, traf unter anderem zum frühen 1:0-Führungstreffer im Topspiel bei Borussia Dortmund (Endstand 4:0).