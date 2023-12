U17-Weltmeister des FC Bayern vor Zukunftsentscheidung

IMAGO/Zulkarnain

Robert Ramsak (m.) steht noch bis 2024 beim FC Bayern unter Vertrag

Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft kürte sich Robert Ramsak vom FC Bayern jüngst zum Weltmeister. Nun stehen dem Stürmer wegweisende Wochen bevor.

Denn der Vertrag des Youngsters in München läuft im kommenden Sommer aus. In dieser Saison kam der 17-Jährige zu zehn Einsätzen in der U19-Bundesliga, in denen ihm fünf Tore und drei Vorlagen gelangen. Laut "Bild" sind die Verhandlungen über eine Verlängerung weit fortgeschritten.

Doch die guten Auftritte des Angreifers könnten die Karten nun neu gemischt haben. Den Informationen der Boulevardzeitung zufolge sollen Scouts von Dinamo Zagreb, Ajax Amsterdam, Sporting und Red Bull Salzburg im Final-Stadion gewesen sein, um Ramsak genau unter die Lupe zu nehmen.

Verliert der FC Bayern Robert Ramsak?

Die "Bild" spekuliert, dass sich der U17-Weltmeister deshalb doch noch gegen eine Verlängerung und für einen Wechsel entscheiden könnte. Schließlich wäre die Aussicht auf Einsatzzeiten bei den interessierten Vereinen deutlich größer als beim FC Bayern, der in der Offensive glänzend besetzt ist.

Doch nicht nur vier Klubs, sondern auch zwei Fußball-Verbände buhlen offenbar um die Gunst des deutschen Juniorennationalspielers. Weil der in Deutschland geboren und aufgewachsene Ramsak eine kroatische Mutter und einen slowenischen Vater hat, könnte der Torjäger für gleich drei verschiedene Nationen auflaufen.

Slowenien und Kroatien sollen sogar Mitarbeiter nach Indonesien entsandt haben, um ihn von einem Verbandswechsel zu überzeugen, so die "Bild" weiter. Slowenien stellt dem Shootingstar sogar einen Kaderplatz bei der Herren-EM im kommenden Jahr in Aussicht, heißt es.

Grund zur Besorgung gibt es für die DFB-Offiziellen aber wohl nicht. Ramsaks klare Tendenz soll weiterhin Deutschland sein. Für die DFB-Junioren lief der kopfballstarke Mittelstürmer insgesamt 29 Mal in der U16 und U17 auf. Dabei gelangen Ramsak 15 Tore und sieben Vorlagen.