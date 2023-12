BVB hat offenbar Ex-Bayern-Talent im Blick

IMAGO/Grzegorz Wajda / SOPA Images

Kenan Yildiz wechselte im Sommer 2022 vom FC Bayern zu Juventus Turin

Beim FC Bayern sah Kenan Yildiz keine Zukunft, wechselte im Sommer 2022 aus der U19 des deutschen Rekordmeisters in die U19 von Juventus Turin. Nun soll der BVB seine Fühler nach dem Offensivspieler ausgestreckt haben.

Auch in Italien kam Yildiz bisher nicht wirklich zum Zug. Bei der Alten Dame reichte es für den 18-Jährigen in der laufenden Saison lediglich zu fünf Kurzeinsätzen in der Serie A. Größtenteils kommt er nur im B-Team der "Bianconeri" zum Einsatz. Trotzdem sollen die Verantwortlichen vom Potenzial des türkischen Nationalspielers überzeugt sein, verlängerten den Vertrag von Yildiz vor kurzem noch bis 2027.

Laut der italienischen Sportzeitung "Gazetta dello Sport" sollen mit dem BVB und RB Leipzig zwei Vereine aus der Bundesliga ein Auge auf das Ex-Bayern-Talent geworfen haben.

Wie die englische "Daily Mail" berichtet, sollen zudem auch die englischen Top-Klubs FC Arsenal und der FC Liverpool Interesse an Yildiz haben. Vor allem Liverpool-Sportdirektor Jörg Schmadkte soll großer Fan des Spielers sein und ihn schon seit Jahren beobachten.

Juventus Turin lehnt Verkauf von Ex-Bayern-Talent Yildiz nicht komplett ab

Arsenal soll angeblich sogar darüber nachdenken, bereits im Winter ein Angebot für das Top-Talent abzugeben.

Deutschen Fans dürfte er spätestens seit dem Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei ein Begriff sein. Bei 3:2-Sieg der Türken erzielte Yildiz das zwischenzeitliche 2:1.

Obwohl Juventus Turin sich der Fähigkeiten des 18-Jährigen bewusst ist, soll der Verein einen Verkauf nicht kategorisch ausschließen. Demnach wäre man wohl ab einer Ablösesumme von 30 Millionen Euro bereit über einen Transfer zu sprechen.

Yildiz spielte von 2012 bis 2022 in den entsprechenden Jugendmannschaften des FC Bayern und galt als ein Talent, das den Sprung zu den Profis schaffen könnte.