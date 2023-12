Comeback von de Ligt noch vor der Winterpause?

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Matthijs de Ligt ackert beim FC Bayern für sein Comeback

Der FC Bayern präsentiert sich im Defensivverbund aktuell alles andere als sattelfest. Hoffnung macht den Münchnern das wohl immer näher rückende Comeback von Matthijs de Ligt.

Laut "Bild" besteht rund um den FC Bayern die Hoffnung, dass de Ligt beim letzten Pflichtspiel vor der Winterpause nächste Woche Mittwoch (20. Dezember, 20:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg wieder im Kader stehen könnte.

Nach Angaben der Boulevardzeitung arbeitete der 24-Jährige am Dienstag intensiv an der Säbener Straße. So habe de Ligt eine 60-minütige Einheit mit Reha-Coach Simon Martinello absolviert, heißt es. Womöglich kann der Innenverteidiger schon bald wieder zur Mannschaft stoßen.

FC Bayern: Personalsorgen in der Abwehrmitte

De Ligt stand letztmals bei der Pokal-Blamage gegen den 1. FC Saarbrücken (1:2) am 1. November für den FC Bayern auf dem Platz. Eine Innenbandverletzung zwingt den Defensivakteur seitdem zum Zuschauen.

Mit Dayot Upamecano und Minjae Kim stehen aktuell lediglich zwei fitte Innenverteidiger im Kader des deutschen Rekordmeisters. Aufgrund dessen half Leon Goretzka sogar schon zwischenzeitlich in der Abwehrmitte aus.

FC Bayern: Matthijs de Ligt mit Verletzungspech

De Ligt wird in der laufenden Saison ohnehin bislang vom Pech verfolgt. So hatte der Oranje-Profi bereits von Ende September bis Mitte Oktober aufgrund von Knie-Beschwerden gefehlt. De Ligt kommt in der laufenden Saison bis dato auf gerade einmal 408 Pflichtspielminuten für den FC Bayern.

Die Münchner sehnen eine Rückkehr des 43-fachen Nationalspielers herbei. "Bild" verweist jedoch drauf, dass der Bundesligist kein unnötiges Risiko eingehen will. Schließlich weilt Kim zu Beginn der Rückrunde mit Südkorea bei der Asienmeisterschaft. De Ligt wird nach dem Jahreswechsel direkt voll gefragt sein. Hierdurch muss der FC Bayern darauf achten, de Ligt behutsam aufzubauen.