Widersprüchliche Berichte über Goretzka-Zukunft

Will Leon Goretzka den FC Bayern verlassen?

Berichte, wonach Leon Goretzka über einen Abgang vom FC Bayern im kommenden Sommer nachdenkt, sollen nicht den Tatsachen entsprechen.

Das berichtet "Sky". Demnach stehe für den 28-Jährigen weder jetzt noch nach der laufenden Saison ein Wechsel zur Debatte. Es gebe demnach auch keinen Kontakt zu anderen Klubs.

Zudem habe sich Goretzka weder bei Trainer Thomas Tuchel noch bei der Führungsetage des FC Bayern über seine derzeit schwierige sportliche Situation beschwert, heißt es.

"Sport Bild" hatte zuvor vermeldet, Goretzka beschäftige sich mit einem Wechsel in die englische Premier League. Ob der frühere Schalker bereits einen bestimmten Verein im Sinn hat, blieb in der Meldung allerdings offen.

Klar ist: Goretzka ist beim FC Bayern auch 2023/2024 alles andere als gesetzt. In 27 Pflichtspielen stand er lediglich zehn Mal in der Startelf.

Zwar war der Mittelfeldakteur zwischenzeitlich auch immer wieder leicht verletzt, dennoch steht er in der Gunst von Tuchel offenkundig nicht ganz oben auf der Liste.

FC Bayern: Lothar Matthäus übt Kritik wegen Leon Goretzka

Bereits im November 2023 hatte der gebürtige Bochumer angedeutet, dass er den deutschen Rekordmeister früher oder später verlassen könnte. Von der Münchner "Abendzeitung" gefragt, ob sich Goretzka den Abschluss seiner Laufbahn beim FC Bayern oder im Ausland vorstellen könne, antwortete er: "Beides ist denkbar, auch ein Karriereende im Ruhrpott."

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hatte zuletzt bei "Sky90" erklärt, die Reserverolle des Stars sei "für die Stimmung nicht gut. Diese Entscheidung gegen Goretzka können auch die Spieler nicht verstehen".

Der 57-malige Nationalspieler sei "angesehen in der Mannschaft. Er ist ein Mentalitätsspieler, der gerade in solchen Spielen dann genau was mitbringt, was sonst keiner in dieser Mannschaft hat", so der Weltmeister von 1990.

Tuchel hatte auf der PK vor dem Nachholspiel gegen Union Berlin am Mittwoch (20:30 Uhr) gesagt, Goretzka sei "komplett im Konkurrenzkampf drin" und werde "seine Spiele machen".