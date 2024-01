Hier läuft Heidenheim vs. BVB live im TV und Stream

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Niclas Füllkrug (r.) und Salih Özcan wollen erneut jubeln

Am Freitag, 2. Februar ab 20:30 Uhr, eröffnen der 1. FC Heidenheim und Borussia Dortmund den 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der BVB gilt als Favorit, allerdings hat Heidenheim gerade in der heimischen Voith-Arena bereits für einige Überraschungen gesorgt. Wo wird Heidenheim gegen den BVB live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Auf heimischem Geläuf ist der 1. FC Heidenheim schon längst angekommen im deutschen Fußball-Oberhaus. 17 Punkte holte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt in den bisherigen neun Heimspielen, rangiert damit in der Heimtabelle auf einem hervorragenden achten Platz. Im Falle eines Heimsiegs würden die Heidenheim in dieser Statistik sogar am BVB vorbeiziehen.

Die Schwarz-Gelben werden sich an ihr erstes Aufeinandertreffen mit dem Aufsteiger nicht allzu gerne zurückerinnern. Am 3. Spieltag sah der BVB nach zwei frühen Toren von Julian Brandt und Emre Can lange Zeit wie der sichere Sieger aus, ehe es in der zweiten Halbzeit noch zwei Gegentreffer zum 2:2-Remis setzte. Nach der Partie waren im Signal Iduna Park laute Unmutsbekundungen und sogar Pfiffe zu hören.

Wird Borussia Dortmund seiner Favoritenrolle dieses Mal gerecht? Gelingt der Elf von Cheftrainer Edin Terzic der vierte Sieg im vierten Bundesliga-Spiel in 2024? Und wo wird Heidenheim gegen den BVB live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft 1. FC Heidenheim vs. BVB live im TV und Stream