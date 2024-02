Eintracht Frankfurt macht bei S04-Juwel Ouédraogo Ernst

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 soll bei Eintracht Frankfurt auf der Wunschliste stehen

Im Sommer wird Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 wohl zu einem begehrten Transferobjekt. Der FC Bayern und der BVB sollen bereits die Fühler ausgestreckt haben. Ernst macht nun aber offenbar Eintracht Frankfurt.

Wie die "Bild" berichtet, wollen die Hessen Ouédraogo im Sommer unbedingt unter Vertrag nehmen. Demnach lockt die SGE das Schalke-Juwel mit einem langfristigen Vertrag bis 2029 und Aussichten auf viel Spielzeit in der Bundesliga.

Doch im Werben um den 17 Jahre alten Mittelfeldspieler sind die Frankfurter nicht alleine. RB Leipzig gilt dem Bericht zufolge als Favorit im Poker um Ouédraogo. Bei den Sachsen könnte der Youngster in der kommenden Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Champions League spielen.

Ouédraogo ist noch bis 2027 an den FC Schalke 04 gebunden. Dank einer kolportierten Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro kann er der Revierklub aber im Sommer verlassen.

Auch dem FC Bayern und Borussia Dortmund wurde zuletzt Interesse nachgesagt. "Sport Bild" zufolge kommt ein Wechsel zum BVB aber nicht infrage, da das Schalker Eigengewächs bereits seit Kindheitstagen riesiger Fan der Königsblauen ist. Ein Wechsel zum Erzrivalen schließe sich daher aus.

Auch dem FC Bayern soll Ouédraogo einen Korb gegeben haben. Die Aussichten auf viel Spielzeit seien aufgrund der Stardichte im Kader des deutschen Rekordmeisters schlichtweg zu gering, hieß es zuletzt in der "Sport Bild".

Can Uzun weiter im Visier von Eintracht Frankfurt

Neben Ouédraogo buhlt Eintracht Frankfurt auch weiter um die Dienste von Can Uzun vom 1. FC Nürnberg. "Bild" zufolge steht der 18-Jährige bei Sport-Vorstand Markus Krösche auf dem Zettel.

Auch bei Uzun mischen mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern wohl zwei namhafte Konkurrenten mit.

Bei einem anderen Transferziel hat Eintracht Frankfurt in diesem Winter bereits einen Korb kassiert. Schweden-Juwel Lucas Bergvall entschied sich gegen einen Wechsel in die Bundesliga und heuert im Sommer bei Tottenham Hotspur an.