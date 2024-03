Xabi Alonso und Star von Real Madrid zum FC Bayern?

IMAGO/Jose Breton

Aurelien Tchouameni (l.) soll es Xabi Alonso angetan haben

Xabi Alonso steht nach wie vor bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. Dennoch wird bereits darüber spekuliert, welche Spieler sich der Trainer im Falls eines Wechsels zum FC Bayern oder FC Liverpool wünschen könnte. Ein spanisches Portal will nun die Antwort kennen.

So behauptet "Don Diario", dass Aurelien Tchouameni (Real Madrid) sowie Martin Zubimendi (Real Sociedad) das Interesse von Alonso geweckt haben.

Tchouameni soll dabei die bevorzugte Lösung des 42-Jährigen sein. Der 24-Jährige läuft seit 2022 für Real Madrid auf. Das Arbeitspapier des Franzosen ist bis 2028 gültig.

Spannend: Das Portal "fichajes.net" hatte im Februar berichtet, dass der FC Bayern bereit sei, fast 100 Millionen Euro für Tchouameni auszugeben. Die Verantwortlichen von Real Madrid kämen ins Grübeln, ob eine solche Offerte angenommen werden sollte, um so die angestrebte Verpflichtung von Kylian Mbappé mitzufinanzieren, lautete der Tenor.

"Don Diario" weist gleichzeitig darauf hin, dass Zubimendi die kostengünstigere Alternative sein könnte. Der Mittelfeldmann von Real Sociedad wurde in den vergangenen Wochen ebenfalls beim FC Bayern gehandelt. Sportdirektor Christoph Freund soll "Bild" zufolge im Rahmen des Winter-Kurztrainingslagers in Portugal sogar ein Berater-Treffen in dieser Personalie wahrgenommen haben.

FC Bayern und FC Liverpool baggern um Xabi Alonso

Die Spekulationen haben bislang aber einen Haken. Alonso ist derzeit weder Trainer des FC Bayern noch des FC Liverpool. Der gebürtige Baske besitzt bei Bayer Leverkusen einen Vertrag bis 2026. Die Rheinländer wollen ihren Erfolgscoach unbedingt halten.

Gleichwohl soll Alonso in München und Liverpool großes Interesse wecken. Der FC Bayern sucht einen Nachfolger für Thomas Tuchel. Die Reds haben die schwere Aufgabe, Jürgen Klopp nach über acht Jahren an der Anfield Road zu ersetzen. Alonso hatte während seiner aktiven Karriere für beide Klubs gespielt.