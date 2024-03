Matthäus spricht über die Trainersuche beim FC Bayern

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Lothar Matthäus sprach über den FC Bayern und den BVB

Im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de sprach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus über die Trainersuche des FC Bayern München und über ein mögliches Aus von Edin Terzic beim BVB.

Dem FC Bayern traut Matthäus unter Tuchel durchaus noch den großen Coup in der Champions League zu.

"Wenn die Mannschaft jetzt so weitermacht, wie in den Spielen gegen Lazio Rom und beim 8:1 gegen Mainz 05, dann glaube ich schon, dass sich Bayern München da nicht groß verstecken muss, vor den Mannschaften, die in der Champions League dabei sind", sagte der 62-Jährige.

Der FC Bayern setzte sich im Achtelfinale der Königsklasse gegen Lazio Rom durch. In der Bundesliga liegen die Münchner aber bereits zehn Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Im DFB-Pokal ist das Tuchel-Team krachend in der zweiten Runde am Drittligisten 1. FC Saarbrücken gescheitert.

Im Sommer wird sich der FC Bayern von Thomas Tuchel trennen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits auf Hochtouren. "Xabi Alonso ist natürlich eine Option", betonte Matthäus und ergänzte: "Sonst wird Bayern schon noch eine Option zwei oder drei haben. Aber Xabi Alonso steht ganz sicher ganz oben auf der Wunschliste der Bayern."

Terzic-Aus beim BVB? "Das liegt an ihnen"

Matthäus sprach gleichzeitig auch über die Zukunft von Edin Terzic bei Borussia Dortmund. Ob der Trainer im Amt bleiben darf, hängt laut dem TV-Experten ganz besonders von der Qualifikation für die Königsklasse ab.

"Das liegt an ihnen. Sie können noch die Champions-League-Qualifikation schaffen, sie können noch ins Halbfinale der Champions League kommen oder ins Finale, sie können die Champions League auch theoretisch noch gewinnen", sagte Matthäus: "Natürlich werden die Leistungen und die Ergebnisse für Edin Terzic sehr wichtig werden, um Trainer von Borussia Dortmund zu bleiben."