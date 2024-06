Medien: Hummels-Berater klopft Premier-League-Klubs ab

IMAGO

Geht's für Mats Hummels vom BVB in die Premier League?

Wo setzt Mats Hummels seine Karriere nach seinem Aus beim BVB fort? Gerüchte über Interesse aus Spanien und Italien kursierten in den letzten Tagen bereits. Nun wird auch die Premier League als mögliche Anlaufstelle des Innenverteidigers gehandelt. In der Verlosung sind demnach zahlreiche Klubs.

Wie das Portal "hitc" exklusiv erfahren haben will, hat sich das Hummels-Lager in den letzten Tagen intensiv mit der Möglichkeit eines Wechsels in die Premier League auseinandergesetzt. In diesem Zuge soll es erste Gespräche mit mehreren Vereinen gegeben haben.

Vorgefühlt hat das Hummels-Lager dem Bericht zufolge unter anderem beim FC Chelsea, den Tottenham Hotspur, Newcastle United, West Ham United und dem FC Everton. Ihnen soll mitgeteilt worden sein, dass sich der 35-Jährige einen Wechsel in die Premier League grundsätzlich vorstellen könne. Ob bzw. welcher Verein für Hummels am ehesten infrage kommen würde, ist hingegen nicht bekannt.

Nach BVB-Aus: Hummels hat noch keine Entscheidung getroffen

In den letzten Tagen wurde der Weltmeister von 2014 von italienischen und spanischen Medien bereits konkret mit einem Wechsel zur AS Roma und dem spanischen Erstligisten aus Mallorca in Verbindung gebracht.

Vater und Berater Hermann Hummels versicherte jedoch gegenüber "transfermarkt.de", dass sein Sohn noch keine Entscheidung getroffen habe. Gleichwohl sprach er aber auch von mehreren Optionen und nannte hierbei Spanien, Italien und England als potenzielle Anlaufstellen.

Weil Hummels' Vertrag bei Borussia Dortmund auslief, ist der Routinier im Sommer ablösefrei zu haben und damit zumindest in der Theorie auch für weniger zahlungskräftige Vereine interessant. Gleichwohl sind seine Ambitionen unverändert hoch. Ein Klub, mit dem er in der nächsten Saison in der Champions oder zumindest Europa League spielen könnte, hätte daher dem Vernehmen nach nicht die schlechtesten Karten.