Steht Xabi Alonso bei Welt-Klub im Wort?

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Xabi Alonso reitet mit Bayer Leverkusen die Erfolgswelle

Xabi Alonso hält Bayer Leverkusen für mindestens eine weitere Saison die Treue. Der FC Bayern und FC Liverpool müssen sich auf dem Trainermarkt anderweitig umschauen. Der langjährige Fußball-Reporter Marcel Reif glaubt, dass Alonso nach seiner Zeit im Rheinland bei Real Madrid anheuert.

"Ich lege mich gerne nochmal fest: Ich glaube, dass er längst bei einem seiner drei Herzensklubs, nämlich bei Real Madrid, das ist nämlich schon ein recht großes Herz, im Wort ist", ließ Reif in der "Bild"-Sendung "Reif ist live" aufhorchen.

Carlo Ancelotti steht aktuell bei den Königlichen an der Seitenlinie. Der Vertrag der italienischen Trainer-Legende ist noch bis 2026 datiert. Bis dahin ist Alonso auch an Bayer Leverkusen gebunden.

Er würde "jede Wette" eingehen, dass der 42-Jährige anschließend bei Real Madrid das Zepter von Ancelotti übernimmt, meinte Reif.

Xabi Alonso bleibt Bayer Leverkusen weiterhin treu

Zunächst aber bleibt Alonso für mindestens eine weitere Saison bei Bayer Leverkusen. Das verkündete der Weltmeister von 2010 auf einer Pressekonferenz an Karfreitag. "Mein Job ist hier definitiv noch nicht beendet, und wir haben noch einiges vor", sagte der gebürtige Baske.

Leverkusens Sportgeschäftsführer habe sich keine Sorgen um einen vorzeitigen Abschied des Erfolgstrainers gemacht, "sonst wären wir nicht so gelassen gewesen", verriet dieser bei "Sky". "Das Bauchgefühl hat mich immer optimistisch sein lassen", so Rolfes.

Alonso hatte bei Bayer Leverkusen im Oktober 2022 für Gerardo Seoane übernommen. Die Rheinländer befanden sich damals im Abstiegskampf. Inzwischen thront die Werkself in der Bundesliga ganz oben. Der Vorsprung auf den FC Bayern beträgt mittlerweile schon 13 Punkte. Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte ist zum Greifen nah. Im DFB-Pokal sowie in der Europa League besteht ebenfalls jeweils noch die Titel-Chance für Alonso und Co.