Mega-Talent zu BVB oder Bayer?

IMAGO/FEP

Abduqodir Khusanov (M.) wird unter anderem mit dem BVB und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht

Mit gerade einmal 20 Jahren hat Abduqodir Khusanov vom französischen Erstligisten RC Lens schon 18 A-Länderspiele und je zwei Einsätze in der Champions League und Europa League hinter sich. Offenbar hat sich der junge Usbeke damit auch auf den Zettel von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gespielt.

Eine von gleich drei Spuren führt Abduqodir Khusanov im Winter in die Fußball-Bundesliga, schreibt das Portal "fussballtransfers" mit Verweis auf eigene Informationen. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sollen vom Abwehr-Talent angetan sein und eine Verpflichtung ins Auge fassen, heißt es.

Khusanov gilt als Mega-Talent, trotz seiner gerade erst 20 Jahre kann er reichlich Erfahrung auf höchstem Niveau vorweisen. Bei seinem Arbeitgeber RC Lens, der den Youngster im Sommer 2023 vom belarussischen Klub Energetik-BGU Minsk verpflichtet hatte, zählt er zum Stammpersonal. Nur eine Rotsperre verhinderte, dass der Youngster auf mehr als die letztlich 13 Ligue-1-Einsätze in der laufenden Saison kommt.

Bei den Franzosen agiert der Rechtsfuß in der Innenverteidigung an der Seite des Ex-Augsburgers Kevin Danso, um den derzeit erneut Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern die Runde machen.

Laut "FT" wäre ein Wechsel von Khusanov in diesem Winter durchaus realistisch. Der Klub zeigt sich demnach gesprächsbereit, sofern die Ablöse deutlich über 25 Millionen Euro liegt. In Lens ist der Usbeke noch bis 2027 gebunden.

Wechsel zu ManCity oder Real Madrid am wahrscheinlichsten?

Dem Bericht zufolge könnte das Abwehrtalent mit einem Transfer in die Bundesliga einen Karriere-Zwischenstopp einlegen, um dann in einem nächsten Schritt zu einem der absoluten europäischen Top-Klubs zu landen. In Manchester City und Real Madrid zeigen angeblich schon jetzt zwei Klubs dieser Kategorie Interesse.

Star-Berater Jorge Mendes, Vertreter von Abduqodir Khusanov, soll sich zuletzt sogar schon mit Vertretern von ManCity getroffen haben. Bei dem Treffen seien auch Klub-Bosse von RC Lens zugegen gewesen. Ein Wechsel in die Premier League oder zu Champions-League-Sieger Real Madrid, der sich im Winter im Abwehrbereich verstärken will, ist "FT" zufolge die wahrscheinlichste Spur.

Außenseiter-Chancen werden demnach Paris Saint-Germain, SSC Neapel und Juventus Turin nachgesagt.