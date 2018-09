Manchester City patzt - Real Madrid souverän

Manchester City verlor im Heimspiel gegen Olympique Lyon

Champions-League-Favorit Manchester City mit den Nationalspielern Ilkay Gündogan und Leroy Sané hat sein Auftaktmatch gegen Olympique Lyon mit 1:2 (0:2) verloren.

Teammanager Pep Guardiola musste den Auftritt seiner Citizens wegen einer Sperre auf der Tribüne verfolgen. Er sah eine enttäuschende Leistung seiner Mannschaft, die nach den Treffern von Gnaly Cornet (26.) und Nabil Fekir (43.) durch Bernardo Silva (67.) lediglich zum Anschluss kam.

Gruppengegner Hoffenheim hatte sich zuvor am Abend bei seinem Debüt in der Königsklasse zu einem 2:2 (2:1) bei Shakhtar Donetsk gekämpft.

Real, das mit Toni Kroos in der Startelf antrat, gewann das erste Gruppenspiel indes souverän mit 3:0 (1:0). Die Madrilenen gingen durch einen sehenswerten Freistoß des Spaniers Isco (45.) in Führung. Ronaldo-Nachfolger Gareth Bale (58.) baute die Führung nach dem Wechsel aus. Für den Schlussstand sorgte der eingewechselte Mariano Diaz (90.+2)

In der Gruppe des deutschen Rekordmeisters Bayern München hatte sich am frühen Abend bereits Ajax Amsterdam in seinem ersten Champions-League-Spiel seit knapp vier Jahren mit 3:0 (0:0) gegen AEK Athen durchgesetzt. Die Münchner gewannen wenige Stunden später 2:0 (1:0) beim vermeintlichen stärksten Gegner Benfica Lissabon.

Die Young Boys Bern verloren ihre Premiere in der Königsklasse gegen den englischen Vizemeister Manchester United mit 0:3 (0:2) und stehen in der Juve-Gruppe H frühzeitig unter Druck. Im Parallelspiel der Real-Gruppe trennten sich Viktoria Pilsen und ZSKA Moskau 2:2 (2:0).

Der italienische Rekordmeister Juventus gewann derweil mit 2:0 beim spanischen Vertreter FC Valencia (1:0), verlor bei dessen Rückkehr nach Spanien jedoch Ronaldo, dem der deutsche Schiedsrichter Felix Brych wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit in der 29. Minute die Rote Karte zeigte.

Miralem Pjanic (45./50.) erzielte an der spanischen Ostküste mit zwei verwandelten Foulelfmetern die Tore für Juve, doch alles sprach über Ronaldo: Abseits des Spielgeschehens war der Portugiese im Strafraum mit Innenverteidiger Jeison Murillo aneinandergeraten. Brych verwies Ronaldo nach Absprache mit Torrichter Marco Fritz des Feldes. Beim Gang in Richtung Kabine vergoss Ronaldo aus Frust und Enttäuschung Tränen.