100 Mio.? BVB rechnet mit Angeboten für Jadon Sancho

Jadon Sancho könnte dem BVB viel Geld in die Kasse spülen

Gerade erst hat BVB-Juwel Jadon Sancho seinen Vertrag in Dortmund verlängert, da schießen schon Gerüchte ins Kraut, fünf englische Top-Klubs seien an einer Verpflichtung des 18-Jährigen dran. Die Dortmunder sehen in Sancho angeblich den "nächsten Dembélé".

Chelsea, Tottenham, Manchester United, Liverpool und Arsenal sollen daran interessiert sein, Sancho zurück in die Premier League zu holen, berichtet der "Mirror". Die englischen Top-Teams hätten Sancho bereits im Sommer 2017 verpflichten wollen, heißt es. Damals entschied sich der Youngster allerdings für den BVB, der knapp acht Millionen Euro Ablöse an Manchester City zahlte. Im kommenden Sommer rechnet der BVB laut der Zeitung mit neuen Angeboten für Sancho.

Sportlich rentiert sich die vergleichsweise geringe Investition für Borussia Dortmund bereits. Sancho startet in der laufenden Saison unter dem neuen Trainer Lucien Favre richtig durch. Der Engländer hat bereits sechs Torvorlagen gegeben, ein Tor erzielt und stand in der Champions League zweimal in der Startelf. Deswegen nominierte ihn Nationaltrainer Gareth Southgate erstmals für die englische Nationalmannschaft.

Sancho hat keine Ausstiegsklausel

Entsprechend dürfte der Marktwert von Sancho kräftig gestiegen sein. Zumal der Teenager erst kürzlich seinen Vertrag bis 2022 verlängerte - ohne Ausstiegsklausel.

Borussia Dortmund sieht in Sancho das Potenzial, ein neuer 100-Millionen-Mann zu werden, schreibt der "Mirror". Der 18-Jährige könne der nächste Ousmane Dembélé werden. Der Franzose spielte nur ein Jahr für den BVB und wechselte anschließend für 115 Millionen Euro zum FC Barcelona.