Hat der BVB doch noch Chancen bei Top-Talent Ekitike?

Hugo Ekitike soll auch beim BVB auf dem Zettel stehen

Zu Beginn des Monats schien bereits alles klar zu sein: Borussia Dortmund sollte beim französischen Top-Talent Hugo Ekitike leer ausgehen, der Youngster von Stade Reims stattdessen auf die Insel zu Newcastle United wechseln. Gibt es nun doch noch eine Chance für den BVB?

Wie die englische "Daily Mail" vermeldet, soll der Deal mit dem 19-jährigen Offensivtalent noch immer nicht unter Dach und Fach sein. Auch, weil Ekitikes Berater mit dem BVB noch nicht final abgeschlossen haben sollen.

Was die Schwarz-Gelben letztlich abschrecken könnte, sind weiterhin die finanziellen Rahmenbedingungen, die für einen Transfer des französischen U20-Nationalspielers wohl nötig sind.

So wurde bereits vor Wochen berichtet, dass Newcastle United bereit ist, bis zu 46 Millionen Euro für Ekitike zu bezahlen. Die Summe teilt sich demnach in eine fixe Sockelablöse von 36 Millionen Euro und bis zu zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen auf.

Newcastle weiter in der Pole Position bei BVB-Flirt

Bei diesen Summen stößt vor allem der BVB in Dimensionen vor, die nur schwierig zu realisieren sind. Wie das Portal "fussballtransfers" zudem vermeldete, soll auch der französische Branchenprimus Paris Saint-Germain noch in der Angelegenheit mitmischen. Angeblich hat auch PSG den Mittelstürmer, der in der abgelaufenen Ligue-1-Saison mit zehn Toren in 23 Spielen für Furore sorgte, auf dem Zettel.

Ekitike galt in Dortmund im Frühjahr lange Zeit als möglicher Nachfolger des scheidenden Stürmerstars Erling Haaland. Der Youngster überzeugte in seiner ersten richtigen Profi-Spielzeit mit hoher körperlicher Präsenz sowie einem starken Torabschluss.

Die Magpies aus Newcastle gelten aber aktuell als deutlich zahlungskräftiger als die Borussen und zeigten sich als Dritter der Premier-League-Rückrunde auch sportlich zuletzt stark verbessert.