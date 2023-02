BVB-Star und mehr? FC Liverpool plant wohl Mega-Umbruch

IMAGO/John Walton

Lockt Jürgen Klopp einen BVB-Star in die Premier League?

Mit dem FC Liverpool erlebt Jürgen Klopp derzeit eine Saison zum Vergessen. Sogar die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb in der Premier League ist längst nicht gesichert. Um in der nächsten Saison wieder zu den besten Teams Europas zu gehören, planen die Reds nun offenbar einen großen Umbruch. Unter anderem ein BVB-Star soll kommen.

In der laufenden Spielzeit lief es beim FC Liverpool nur selten rund. Neben vielen Verletzungssorgen machte den Reds insbesondere die fehlende Qualität im Mittelfeld zu schaffen.

Dort verfügt der Premier-League-Klub mit Jordan Henderson, Thiago und Fabinho zwar über einige namhafte Optionen, nachhaltig empfehlen konnte sich aber keiner der Stars.

Einzig der erst 18-Jährige Stefan Bajcetic wusste zuletzt zu gefallen und war in der Schaltzentrale der Mannschaft von Jürgen Klopp in den vergangenen Wochen gesetzt. Um die Probleme im zentralen Mittelfeld zu lösen, hat der ehemalige BVB-Coach nun offenbar eine Mega-Forderung an Liverpools Klub-Bosse gestellt.

FC Liverpool will nicht nur BVB-Star Jude Bellingham

Laut "fichajes.net" habe Klopp um drei bis vier neue Spieler gebeten, vorrangig für die Sechser- und Achterposition.

Auch konkrete Vorschläge soll der deutsche Star-Trainer der Führungsetage bereits gemacht haben: Neben BVB-Juwel Jude Bellingham sollen auch Sofyan Amrabat (AC Florenz), Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion) und Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers) auf der Wunschliste Klopps stehen.

Billig würde ein solch spektakulärer Transfer-Viererpack aber mit Sicherheit nicht werden - im Gegenteil. Weit über 200 Millionen Euro würden für Bellingham, Amrabat, Caicedo und Nunes wohl insgesamt fällig.

Doch damit nicht genug: Das spanische Portal bringt mit Declan Rice (West Ham United) und Nicolo Barella (Inter Mailand) zwei weitere Mittelfeldspieler bei Liverpool ins Gespräch.

Von einem Wechsel der beiden Top-Stars könne man an der Anfield Road allerdings derzeit "nur träumen", heißt es, da an dem Duo viele weitere europäische Spitzenklubs interessiert seien.