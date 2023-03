Medien: BVB und FC Bayern im Rennen um Ajax-Star

IMAGO/Training session Ajax Amsterdam

Jurrien Timber (l.) wird mit dem BVB und FC Bayern in Verbindung gebracht

Bei Ajax Amsterdam und der niederländischen Nationalmannschaft gehört Jurrien Timber zum absoluten Stammpersonal. Im Sommer scheint der 21-Jährige den nächsten Karriereschritt machen zu wollen. Medienberichten zufolge sollen auch der BVB und FC Bayern interessiert sein. Doch auch weitere Top-Klubs haben den Innenverteidiger auf dem Zettel.

Trotz seines jungen Alters ist Jurrien Timber nicht mehr aus der Startaufstellung von Ajax Amsterdam wegzudenken. Mit gerade einmal 21-Jahren hat sich der Niederländer zum Abwehrchef gemausert. In allen 24 Saisonspielen der Eredivisie stand der Youngster in der Startelf. Kein einziges Mal wurde er ausgewechselt und absolvierte somit jede Liga-Minute.

Auch in der Nationalmannschaft machte er bereits auf sich aufmerksam. Bei der WM in Katar verdrängte Timber gar Bayern-Star Mathijs de Ligt aus der Anfangsformation der Elftal. Längst haben viele europäische Top-Klubs ihre Fühler nach dem Supertalent ausgestreckt.

Ein Abgang des Innenverteidigers im Sommer ist wahrscheinlich. Nach Informationen von "90min" hat Timber seine Berater gebeten, die Chancen auf den nächsten Karriereschritt zu prüfen. Unter diesen sollen sich dem Online-Portal zufolge auch der BVB und FC Bayern befinden.

BVB und FC Bayern bei Timber ohne Chance?

Die beiden Bundesligisten waren bereits in der Vergangenheit mehrfach als potentieller Abnehmer des Ajax-Juwels gehandelt worden. Zu einem Wechsel kam es bislang jedoch nicht. Doch das könnte sich jetzt ändern.

Wie "90min" erfahren haben will, haben die Münchener den 14-fachen Nationalspieler weiter im Blick. Beim FC Bayern kursiert seit Monaten das Gerücht um einen ein möglichen Abgang von Benjamin Pavard. Den Franzosen könnte Timber adäquat ersetzen, zumal er auch auf der Rechtsverteidiger-Position zum Einsatz kommen kann.

Konkurrenz droht dem deutschen Rekordmeister dabei wohl unter anderem von Borussia Dortmund sowie Atlètico Madrid und Olympique Marseille. Der ärgste Mitwerber soll aber Manchester United sein.

Die Red Devils sollen bereits im Sommer kurz vor einer Einigung gestanden haben. Am Saisonende will es der Klub von der Insel dann erneut probieren. Trainer Erik ten Hag arbeitete bereits in Amsterdam mit Timber zusammen und gilt als großer Fan der Nachwuchshoffnung.