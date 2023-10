Neuer Job für Thomas Hitzlsperger

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Thomas Hitzlsperger wird TV-Experte für die Premier League

Fast zwei Jahre nach dem Ende seines Engagements beim VfB Stuttgart hat der frühere Vorstandschef Thomas Hitzlsperger einen neuen Job gefunden. Der 41-Jährige wird TV-Experte bei Sky.

Für den TV-Sender wird Hitzlsperger als Co-Kommentator für Premier-League-Spiele aktiv sein. Im Wechsel mit Mladen Petric und René Adler kommt er als Experte bei "Match der Woche" zum Einsatz.

"Ich freue mich auf die Premier League bei Sky und darauf, erstmals im deutschen Fernsehen auch als Co-Kommentator im Einsatz zu sein", sagt der ehemalige Vorstandschef des VfB Stuttgart.

Los geht es bereits am Sonntag, wenn der FC Liverpool bei Luton Town ran muss.

Hitzlsperger kennt die Premier League gut

In seiner aktiven Karriere bestritt Hitzlsperger zahlreiche Premier-League-Spiele, lief für Aston Villa, West Ham United und den FC Everton auf.

"Ich verfolge die Premier League nach wie vor regelmäßig", betonte Hitzlsperger und ergänzte: "Ich bin immer mal wieder selbst vor Ort und verfolge die Liga ansonsten im Fernsehen bei Sky. Insbesondere meine Ex-Klubs West Ham United, den FC Everton und Aston Villa behalte ich besonders im Blick."

Hitzlsperger schwärmt von der Premier League

Von der höchsten englischen Spielklasse schwärmte der 41-Jährige in höchsten Tönen: "Die Spiele sind temporeich, direkt, geradlinig, nach vorne. Zudem ist es die europäische Liga mit den besten Spielern. Und auch wenn der Titel in den vergangenen Jahren meistens an Manchester City ging, ist die Spitze sehr breit. In der Premier League stehen an jedem Wochenende mindestens ein oder zwei Topspiele auf dem Programm, auf die man sich als Fußballfan freut."

Hitzlsperger war zuletzt beim VfB Stuttgart als Vorstandschef tätig. Der Vertrag des ehemaligen Nationalspielers bei den Schwaben war im März des letzten Jahres vorzeitig aufgelöst worden.