VfB-Star zum FC Bayern? Gerücht sorgt für Verwirrung

IMAGO/Jürgen Kessler

Waldemar Anton (l.) glänzt beim VfB Stuttgart

Der FC Bayern will sich im Januar in der Abwehr verstärken. Waldemar Anton vom VfB Stuttgart ist entgegen jüngster Gerüchte aber wohl kein Thema beim deutschen Rekordmeister.

Laut "Bild" steht Anton nicht auf der Transferliste des FC Bayern. Der VfB Stuttgart habe diesbezüglich auch nichts aus München gehört, heißt es im Podcast "Bayern Insider".

"Sky" hatte zuletzt berichtet, dass der deutsche Serienmeister den Innenverteidiger "ganz genau" beobachte und von dessen Leistungen "angetan" sei.

Tatsächlich gehört Anton beim VfB Stuttgart in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern. Der Kapitän hat somit großen Anteil am momentanen Erfolgslauf der Schwaben.

VfB Stuttgart will mit Anton verlängern

Der Vertrags des ehemaligen U21-Nationalspielers endet 2025. "Bild" zufolge will der VfB Stuttgart zeitnah die Zukunftsgespräche aufnehmen. Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg wurden in den vergangenen Wochen ebenfalls Interesse am 27-Jährigen nachgesagt. Ein Verbleib im Ländle ist folgerichtig kein Selbstläufer.

Der FC Bayern wird aber angeblich nicht beim VfB Stuttgart vorstellig werden. Die Münchner wollen im Januar auf dem Transfermarkt nachlegen.

"Auf den Positionen Innenverteidigung, Rechtsverteidiger oder Sechser ist die Qualität hoch, aber es ist auch kein Geheimnis, dass wir da noch Alternativen suchen", verriet Sportdirektor Christoph Freund kürzlich gegenüber "Sport Bild".

FC Bayern: Goretzka hilft in der Abwehr aus

Der FC Bayern hat mit Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Minjae Kim aktuell nur drei erfahrene Innenverteidiger im Kader. Mittelfeldmann Leon Goretzka half im Verlauf der Hinrunde deshalb sogar schon in der Abwehrmitte aus.

In der zweiten Saisonhälfte soll dann aber schließlich ein gelernter Defensivspezialist mithelfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Gerüchteküche brodelt bereits jetzt.