Nächster Transfer des FC Bayern wohl perfekt

IMAGO/Guillermo Martinez / SPP

Bryan Zaragoza wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Bryan Zaragoza vom FC Granada offenbar bereits in trockene Tücher gebracht.

Wie "Sky" berichtet, habe der spanische Linksaußen bereits vor einigen Tagen einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschrieben.

Transfer-Insider Fabrizio Romano vermeldete zumindest, Zaragoza hab in München schon einen Teil des Medizin-Checks absolviert. Der FC Bayern werde den 22-Jährigen sofort unter Vertrag nehmen, ihn aber bis zum Sommer noch einmal an Granada ausleihen.

Zur kommenden Saison soll Zaragoza dann endgültig in München aufschlagen. Sein Kontrakt läuft den Berichten zufolge bis 2028. 15 Millionen Euro Ablöse fließen an Granada, in seinem dortigen Vertrag ist eine Ausstiegsklausel verankert.

Pikant: Der Youngster stand zuletzt auch beim Liga-Konkurrenten RB Leipzig hoch im Kurs und sollte dort Routinier Emil Forsberg beerben.

Sportdirektor Christoph Freund soll die Personalie beim FC Bayern jedoch zur Chefsache erklärt, vorangetrieben - und nun eingetütet haben.

Zaragoza hat im Oktober sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft gefeiert. In bislang 51 Pflichtspielen für Granada kommt er auf zehn Tore und drei Vorlagen.

FC Bayern sucht auch Winter-Verstärkungen

Seine größten Kader-Baustellen schließt der FC Bayern mit der Verpflichtung jedoch nicht. Im Winter steht vor allem ein Abwehrspieler auf dem Einkaufszettel, der sowohl innen als auch rechts verteidigen kann. Trainer Thomas Tuchel wünscht sich zudem einen defensiven Mittelfeldspieler.

Zwar wurden zuletzt zahlreiche Kandidaten für beide Positionen gehandelt. Ein Top-Favorit hat sich bislang aber nicht herauskristallisiert. Es hieß, dem FC Bayern stehe eine komplizierte Suche bevor.

Für die kommende Saison nahmen die Münchner bislang das australische Top-Talent Nestory Irankunda unter Vertrag - und jetzt offenbar auch Bryan Zaragoza.