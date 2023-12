Kehl stellt Winter-Transfers beim BVB in Aussicht

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Borussia Dortmund rangiert in der Bundesliga zwar immerhin auf Tabellenplatz fünf und steht bereits vorzeitig im Achtelfinale der Champions League, trotzdem hing der Haussegen beim BVB zuletzt ziemlich schief. Vier Pflichtspiel-Niederlagen in der laufenden Saison, gipfelnd in dem 0:2 im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart, lassen in Dortmund längst sämtliche Alarmglocken schrillen.

Um den sportlichen Abwärtstrend der vergangenen Wochen umzukehren, will der BVB bis zu Winterpause noch entsprechend positive Ergebnisse in der Bundesliga und der Königsklasse erzielen.

Im bevorstehenden Transferfenster im Januar könnte dann auch personell noch einmal reagiert und nachgelegt werden. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl schloss Aktivitäten auf dem Spielermarkt zumindest explizit nicht aus.

"Wie immer halten wir unsere Augen offen auf der Suche nach Verstärkungen. Das haben wir im vorigen Winter auch mit den Verpflichtungen von Julian Ryerson und Julien Duranville bewiesen", sagte der Ex-Kapitän der Dortmund im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Handlungsbedarf beim BVB nach Verletzung von Ryerson?

Von der externen Unruhe, die beim Vizemeister nach den letzten Rückschlägen gegen den VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und den FC Bayern längst eingesetzt hat, will sich Kehl derweil nicht sonderlich beeinflussen lassen, wie er einmal mehr betonte: "Wir lassen uns nicht von äußeren Einschätzungen treiben, sondern wir analysieren intern, wo wir uns gegebenenfalls unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern können."

Zuletzt waren vor allem die Rufe nach Verstärkungen für die offensiven Außenbahnen lauter geworden, da sich mit Donyell Malen und Karim Adeyemi gleich zwei Akteure erneut im Formtief befinden. Defensiv könnte es nach der jüngsten Knieverletzung von Außenverteidiger Julian Ryerson ebenfalls noch Handlungsbedarf geben.