Mats Hummels nimmt BVB-Pleite auf sich

IMAGO/UWE KRAFT

Mats Hummels übernahm nach der BVB-Pleite Verantwortung

Mats Hummels hat die Niederlage des BVB gegen RB Leipzig (2:3) auf seine Kappe genommen. Nicht nur der Innenverteidiger übte Selbstkritik, auch für Borussia Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic war die Rote Karte vermeidbar.

BVB-Routinier Mats Hummels ließ nicht viel Zeit verstreichen. Direkt nach Abpfiff des Bundesliga-Topspiels zwischen dem BVB und RB Leipzig übernahm der Abwehrspieler Verantwortung.

"Ganz großes Kompliment an die Fans und die Mannschaft für die Moral heute. Die Niederlage geht auf meine Kappe, ich darf da niemals zur Grätsche runtergehen und die Jungs dadurch 80 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld lassen", schrieb der 34-Jährige in einer Instagram-Story.

Hummels hatte Leipzigs Angreifer Lois Openda knapp vor der Strafraumkante gefoult, nachdem dieser allein aufs Dortmunder Tor zugestürmt war. Zunächst hatte der Unparteiische Sven Jablonski auf Elfmeter entschieden und Hummels die Gelbe Karte gezeigt. Nach langer VAR-Überprüfung wurde festgestellt, dass das unstrittige Foul nicht im Sechzehner erfolgte - es gab demnach Freistoß für Leipzig und Rot für Hummels.

Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic nahm anschließend einen taktischen Wechsel vor und brachte Abwehrspieler Niklas Süle für Flügelstürmer Jamie Bynoe-Gittens.

Terzic wird deutlich: "Er darf da nicht runtergehen"

Nach der umkämpften Partie machte Terzic am "Sky"-Mikrofon dann keinen Hehl daraus, dass auch er das Foul seines Abwehrchefs für vermeidbar hielt: "Mats weiß es selbst: Er darf da nicht runtergehen. Nicht in der Situation, nicht in der Spielminute. So wird es brutal schwer."

Wie auch Hummels sprach der 41-Jährige seiner Mannschaft ein "Kompliment" für den großen Einsatz aus. Niklas Süle (45.+6) hatte nach dem Eigentor von Ramy Bensebaini (32.) für ein 1:1 zur Pause gesorgt. Auch nach dem erneuten Rückstand durch Christoph Baumgartner (54.) stemmte sich der BVB gegen die Niederlage, fing sich in der Nachspielzeit (90.+1) aber durch Yussuf Poulsen einen weiteren Gegentreffer.

Noch einmal riskierte Dortmund alles, auch Torhüter Gregor Kobel rückte in den letzten Minuten in den Angriff. Mittelstürmer Niclas Füllkrug (90.+3) konnte tatsächlich den Anschlusstreffer erzielen, für einen Punktgewinn reichte es aber nicht mehr.

Durch die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten hat Schwarz-Gelb nun vorerst das Saisonziel Champions-League-Qualifikation aus den Augen verloren. Zu den weiter viertplatzierten Leipzigern beträgt der Abstand nun vier Punkte.