Prominente Konkurrenz für den FC Bayern bei Barca-Flirt

IMAGO/Urbanandsport

Ronald Araujo (l.) steht beim FC Bayern wohl hoch im Kurs

Der FC Bayern soll ernsthaftes und konkretes Interesse an Ronald Araujo vom FC Barcelona haben. Cheftrainer Thomas Tuchel und Sportdirektor Christoph Freund sollen sogar schon mit dem Barca-Kapitän telefoniert haben, hieß es in einem Medienbericht am Samstag. Dabei sind die Münchner wohl längst nicht die einzigen Interessenten an dem Innenverteidiger.

Auch der englische Rekordmeister Manchester United soll Araujo erneut ins Visier genommen haben und zum wiederholten Male eine Verpflichtung forcieren. Von dem Interesse der Red Devils an dem 24-Jährigen berichtete am Sonntag der Transferexperte Ekrem Konur.

ManUnited wurde in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Araujo in Verbindung gebracht, soll im Sommer 2022 schon einmal ein Mega-Angebot aus Manchester abgelehnt haben.

Stattdessen entwickelte sich der uruguayische Nationalspieler zu einer der wichtigsten Stützen und absoluten Leistungsträger unter Cheftrainer Xavi bei den Katalanen. Seit seinem Wechsel aus der Heimat in die spanische LaLiga im Jahr 2018 hat er für Barca bis dato 91 Partien in der spanischen Meisterschaft bestritten, lief zudem 20 Mal im Europapokal auf.

Barca plant vorzeitig Vertragsverlängerung

In diesem Jahr hatte Araujo allerdings auch schon mit größeren Verletzungsproblemen zu kämpfen, fiel mit mehreren Muskelverletzungen insgesamt Monate lang aus.

Trotzdem gilt er längst als einer der besten Verteidiger in LaLiga, wird beim FC Bayern vor allem auch wegen seiner Flexibilität geschätzt. Araujo spielt zumeist im Abwehrzentrum bei der Blaugrana, kann aber auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Eine Kombination, die der deutsche Meister ganz oben auf der Prioritätenliste stehen hat.

Sollte ManUnited wirklich Ernst machen bei dem Uruguayer, könnte sich ein spannendes Wettbieten zwischen den Großklubs entwickeln, die am kommenden Mittwoch in der Champions League aufeinandertreffen.

Der FC Barcelona hat zuletzt bereits reagiert und will seinen Kapitän lieber langfristig binden als verkaufen. So soll Barca Gespräche mit dem Mannschaftskapitän planen, in denen es über eine vorzeitige Vertragsverlängerung gehen soll.