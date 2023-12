FC Bayern knackt Uralt-Rekord

IMAGO

Harry Kane jubelt mit Leroy Sané

Der FC Bayern hat am Sonntagabend das Topspiel der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart souverän mit 3:0 gewonnen. Im Südgipfel stellte der Rekordmeister auch einen Uralt-Rekord ein.

Der FC Bayern hat am Sonntag nicht nur den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga verteidigt, sondern auch Liga-Geschichte geschrieben. Denn durch den frühen Treffer von Stürmer Harry Kane (2.), hat der Klub einen alten Rekord eingestellt.

Serien-Täter FC Bayern

Die Statistik-Lage ist so: Die Bayern schafften es durch den Treffer tatsächlich, in allen 64 vergangenen Heimspielen in der Bundesliga mindestens einen Treffer zu erzielen. Mit Nummer 64 gegen Stuttgart wurde somit ein 49 Jahre alter Rekord egalisiert.

Das letzte Mal, dass der FCB nicht zuhause in der Liga traf, war sogar vor der Corona-Pandemie. Am 9. Februar 2020 endete die Partie gegen RB Leipzig 0:0. Anschließend startete das Team die aktuelle Serie, steht nun bei 64 Spielen in Folge mit mindestens einem Tor.

Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 1974. Damals traf der FC Bayern unter Trainer Udo Lattek in 64 Heimspielen (1970 bis 1974) in Serie.

Verletzungssorgen an der Säbener Straße

Die Ausgangslage für die Münchner am 15. Spieltag war nicht optimal. In der vergangenen Woche geriet der Meister mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt unter die Räder, musste sich erneut mit einer Sechser-und Leader-Debatte herumschlagen.

Vor dem Spitzenspiel gegen den VfB plagen den FC Bayern zudem Personalsorgen. Der Einsatz von Top-Stürmer Harry Kane war lange Zeit offen. Der Engländer wurde nach einem leichten Infekt wieder rechtzeitig fit und stand in der Startelf. Das Duell gegen Serhou Guirassy ging deutlich an ihn. Kane schraubte sein Tore-Konto mit zwei Treffern auf 20.

Neben Nationalspieler Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich) fielen auch Kingsley Coman, Joshua Kimmich und Leon Goretzka (beide mit Grippe) am Sonntagabend aus.