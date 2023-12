Medien: Überraschungsteam will Timo Werner

IMAGO/KH

Verlässt Timo Werner RB Leipzig im Winter?

Mit 38 Punkten rangiert Aston Villa nach 17 Spieltagen der englischen Premier League auf Platz drei, auf Tabellenführer FC Arsenal fehlt nur ein einziges Pünktchen. Großen Anteil am Höhenflug hat Stürmer Ollie Watkins, der in der Liga bereits neunmal treffen konnte und sieben weitere Tore vorbereitete. Coach Unai Emery soll dennoch gerade in der Abteilung Attacke Handlungsbedarf sehen.

Beim englischen Überraschungsteam Aston Villa soll ein neuer Stürmer ganz oben auf der Wunschliste für das anstehende Januar-Transferfenster stehen. Das berichtet "Football Insider".

Damit aber nicht genug: Von nicht näher genannten Quellen will das Portal zudem zwei konkrete Namen erfahren haben. Timo Werner von RB Leipzig und Kelechi Iheanacho von Leicester City haben demnach das Interesse der Villans geweckt haben.

Werner schnürte die Fußballschuhe bereits von 2020 bis 2022 in England, wo er 89 Partien (23 Tore/21 Vorlagen) für den FC Chelsea bestritt. Im Sommer 2022 kehrte der 27-Jährige dann zu RB Leipzig zurück, wo er bislang allerdings nicht an seine herausragenden Quoten aus früheren Zeiten heranreicht.

Günstigere Werner-Alternative dürfte verlockend sein

Zuletzt wurde daher vermehrt spekuliert, dass der Angreifer Leipzig vor Ablauf seines Vertrags im Sommer 2026 den Rücken kehren könnte. Der "Sport Bild" zufolge sollen die Sachsen ihrerseits durchaus auch schon im Winter gesprächsbereit sein, sollte ein spannendes Angebot eintrudeln.

Nicht auszuschließen ist allerdings, dass man sich in Birmingham eher um Iheanacho bemüht. Denn der Nigerianer dürfte erheblich günstiger zu bekommen sein.

Der Kontrakt des Linksfußes bei Zweitligist Leicester City endet bereits im Sommer 2024, eine wirklich üppige Ablöse könnten die Foxes somit wohl nicht mehr aufrufen.

Iheanacho erzielte 2023/24 bisher sechs Tore in 20 Partien für Leicester. Zuletzt musste er allerdings erkrankt pausieren.