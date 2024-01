VfB Stuttgart nimmt Hoeneß-Alternative ins Visier

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexander Neis

Fabian Hürzeler soll das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben

Sebastian Hoeneß führte den VfB Stuttgart vom Abstiegskandidaten zu einem der Top-Teams der Fußball-Bundesliga. Kein Wunder, dass der Coach Begehrlichkeiten weckt, der FC Bayern wird immer wieder als potenzieller neuer Arbeitgeber handelt. Für den Fall eines Abgangs schauen sich die Schwaben offenbar schon nach einer Alternative um.

Wie die "Sport Bild" berichtet, steht Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli auf der Liste des VfB Stuttgart, sollte Hoeneß den Klub verlassen.

Auch der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen sollen die Entwicklung des 30-Jährigen genau beobachten.

Hürzelers Vertrag bei St. Pauli ist nur noch bis zum Saisonende datiert. Auf eine Verlängerung konnten sich beide Parteien noch nicht einigen. Dem Bericht zufolge zögert der Coach noch, da er in der kommenden Saison unbedingt in der Bundesliga trainieren will. Daher fordere die Berater-Agentur eine Ausstiegsklausel für das deutsche Oberhaus im neuen Arbeitspapier.

Hürzeler hat "große Trainerkarriere vor sich"

St. Paulis Manager Andreas Bornemann ließt die Zukunft von Hürzeler offen. "Die Konstellation St. Pauli/Fabian Hürzeler und umgedreht ist ein Glücksfall. Fabian hat ebenfalls bereits betont, was er an dem Verein hat", sagte er zur "Sport Bild", merkte jedoch an: "Ich mache keinen Hehl daraus: Fabian hat meiner Meinung nach eine große Trainerkarriere vor sich."

Mit St. Pauli liegt Hürzeler, den das Blatt als "Deutschlands größtes Trainer-Talent" bezeichnet, derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz der 2. Bundesliga.

Sebastian Hoeneß wurde in den vergangenen Wochen immer wieder beim FC Bayern gehandelt. "Ich werde sicherlich nichts ausschließen", sagte der 41-Jährige bei "DAZN": "Aber aktuell ist es für mich kein Thema und ich finde es gehört sich nicht, konkret darüber zu sprechen."

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen sagte Anfang Oktober über eine mögliche Rückkehr von Hoeneß, der die Münchner Reserve 2020 zum Drittliga-Meister gemacht hatte: "Wir beobachten seine Entwicklung. Man wird sehen, was die Zukunft bringt: Warum nicht irgendwann! Langfristig darf man so etwas niemals ausschließen."