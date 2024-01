Haaland reagiert auf Sanchos BVB-Rückkehr

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Spielten erfolgreich zusammen für den BVB: Erling Haaland und Jadon Sancho (r.)

Jadon Sancho ist zurück bei Borussia Dortmund. Die Leihe bis zum Saisonende bestätigte der BVB am Donnerstag. Ex-Mitspieler Erling Haaland reagierte nun auf die Rückholaktion.

Der Stürmer von Manchester City postete ein Bild von Sancho im BVB-Trikot in seiner Instagram-Story. Dazu schriebe er: "Beautiful" (zu deutsch: Wunderschön).

Insgesamt eineinhalb Saisons kickten Haaland und Sancho gemeinsam für Borussia Dortmund, dann ging der Engländer im Sommer 2021 zu Manchester United. Der Norweger folgte ihm ein Jahr später auf die Insel.

Während Erling Haaland die Premier League bislang kurz und klein schoss, entwickelte sich Sancho zum Sorgenkind.

Seine Rückkehr nach Dortmund soll den 23 Jahre alten Angreifer wieder neu beflügeln. Sancho wird bis zum Saisonende von Manchester United ausgeliehen. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Sein Arbeitspapier bei den Red Devils ist noch bis 2026 gültig.

Sancho betonte, dass er überglücklich ist, zurück beim Revierklub zu sein. "Als ich heute in die Kabine gekommen bin, hat sich das angefühlt wie 'nach Hause kommen'. Ich kenne den Klub in- und auswendig, ich war hier immer sehr eng mit den Fans, und auch der Kontakt zu den Verantwortlichen ist nie abgerissen", wurde er in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

"Ich kann es gar nicht erwarten, meine Mitspieler wiederzusehen, auf den Platz zu gehen, mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen, Tore vorzubereiten, Tore zu schießen und zu helfen, die Champions-League-Qualifikation zu erreichen", ergänzte der 23-fache Nationalspieler Englands.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagte: "Auch wenn er in den vergangenen Monaten keine Pflichtspiele absolviert hat, sind wir uns sicher, dass er sich schnell wieder bei uns einleben wird, in Bestform kommt und uns mit seinen Qualitäten beim Erreichen unserer Saisonziele helfen wird."