Heiße Wechsel-Gerüchte um Matthijs de Ligt

IMAGO/RHR-FOTO

Verlässt Matthijs de Ligt den FC Bayern?

Beim FC Bayern ist Matthijs de Ligt derzeit nur Rotationsspieler - eine unbefriedigende Situation für den 43-maligen niederländischen Nationalspieler. Der 24-Jährige soll deshalb über einen Wechsel nachdenken, ein namhafter Klub hat angeblich großes Interesse.

Dabei handelt es sich nach Informationen von "Sky" um Englands Rekordmeister Manchester United.

Die Red Devils und insbesondere Teammanager Erik ten Hag sind demnach stark an einem Transfer interessiert. Allerdings plane de Ligt keinen schnellen Abgang im Winter-Transferfenster, sondern kann sich einen Wechsel im Sommer vorstellen, heißt es. Dann soll ein Verkauf dem Bericht zufolge auch nicht ausgeschlossen sein.

Der Bericht scheint durchaus plausibel, kennen sich de Ligt und ten Hag doch schon aus gemeinsamen Zeiten bei Ajax Amsterdam. Allerdings steht hinter der Zukunft des 53-Jährigen bei United noch ein dickes Fragezeichen, da das Team unter seiner Regie derzeit einmal mehr den hohen Ansprüchen hinterherhechelt.

Sollte ten Hag aber über den Sommer hinaus in Manchester im Amt bleiben, so "Sky", sei es wahrscheinlich, dass de Ligt eines der Top-Transferziele werde.

Matthijs de Ligt nicht zufrieden beim FC Bayern

Klar ist: Mit seiner aktuellen Situation beim FC Bayern kann der vertraglich noch bis 2026 gebundene Oranje-Star nicht zufrieden sein.

Nur 525 Einsatzminuten stehen 2024/2024 bislang in de Ligts Statistik, und das nicht nur verletzungsbedingt. Hinter Dayot Upamecano und Minjae Kim ist er eigentlich nur die Nummer drei in der Abwehrzentrale, auch wenn sich das in den kommenden Wochen aufgrund der Teilnahme des südkoreanischen Sommer-Neuzugangs am Asien-Cup wohl ändern wird.

De Ligt war 2022 für satte 67 Millionen Euro von Juventus Turin nach München gewechselt. Seinen Marktwert steigern konnte er seitdem nicht. Dieser wird aktuell auf 65 Millionen Euro taxiert.