Sané zum FC Liverpool? "Weiß nicht, wo das herkommt"

Leroy Sané verhandelt mit dem FC Bayern über einen neuen Vertrag

Der Berater-Wechsel von Leroy Sané schürte in den letzten Tagen die Gerüchte über einen möglichen Abgang vom FC Bayern. Als potenzieller Abnehmer wurde auch der FC Liverpool genannt. "Transferexperte" Fabrizio Romano sagt: Alles Quatsch.

Der Berater-Wechsel sowie die derzeit laufenden Vertragsgespräche von Leroy Sané mit dem FC Bayern lassen einige an einer Zukunft des Flügelstürmers in München zweifeln. Diverse Top-Klubs wurden in den letzten Wochen schon mit dem Nationalspieler in Verbindung gebracht - auch der FC Liverpool.

Der für gewöhnlich gut informierte Journalist Fabrizio Romano glaubt allerdings nicht, dass die Spur zu den Reds sonderlich heiß ist.

Sané-Wechsel zum FC Liverpool kein Thema

"Ich weiß nicht, wo diese Verbindungen zu Liverpool herkommen, denn sie haben im Moment weder einen Sportdirektor noch einen Trainer für die kommende Saison. Diese Verpflichtungen sind aber ganz entscheidend, wenn es um mögliche Transfers geht", wischte Romano gegenüber "Caught Offside" sämtliche Gerüchte über einen Sané-Wechsel zu den Reds beiseite.

In den Augen des Journalisten stehen für den deutschen Nationalspieler so oder so die Gespräche mit dem FC Bayern im Vordergrund. "Er hat jetzt einen neuen Berater, also wird es Zeit, seine Vertragssituation bei Bayern mit dem bald neuen Mann in der Verantwortung zu besprechen", sagte Romano mit Blick auf Max Eberl, der schon zeitnah eine führende Position beim deutschen Rekordmeister einnehmen wird.

FC Bayern und Sané in den Gesprächen "auf einem sehr guten Weg"

Sané selbst hatte zuletzt bei einem Fanclub-Treffen erklärt, die Gespräche mit seinem derzeitigen Arbeitgeber seien "auf einem sehr, sehr guten Weg".

CEO Jan-Christian Dreesen betonte mit Blick auf Sané gegenüber "Münchner Merkur/tz": "Ich bin vom Grunde her immer ein Optimist, so also auch hier." Der Flügelstürmer sei "ein wichtiger Teil der Mannschaft und fühlt sich wohl in München. Und wir fühlen uns wohl mit ihm".