Arsenals "Albtraum-Los" FC Bayern wird wahr

IMAGO/David Klein

Kai Havertz und der FC Arsenal treffen im Viertelfinale der Champions League auf den FC Bayern

Ob die Kollegen in England die laufenden Bundesliga-Saison so genau verfolgt haben? Nach der Auslosung für die Viertelfinals der Champions League machen sich die Zeitungskollegen auf der Insel stellvertretend für den FC Arsenal vor dem FC Bayern geradezu in die Hose. In Spanien freut man sich dagegen für Atlético Madrid über das vermeintliche Glückslos BVB. Die Pressestimmen:

England

The Sun: "Arsenal erwischt ein Horror-Los. Die Gunners haben endlich ihren Achtelfinal-Fluch gebrochen, belohnt werden sie dafür mit einem Duell gegen Bayern München. Sie werden eine Revanche für die Peinigung im Jahr 2017 suchen, als Arsenal insgesamt mit 2:10 verlor. Manchester City bekommt indes Real Madrid, das absolute Glamour-Duell."

Daily Mail: "Artetas Albtraum-Los. Arsenal bekommt Bayern München – und ein Wiedersehen mit dem alten Feind Harry Kane. Manchester City hat es schwer. Sie sehen sich Madrid, Bayern München und Arsenal gegenüber, und das ist bloß der Weg ins Finale."

The Telegraph: "Kane spielt seit seinem Abschied aus Tottenham eine sehr produktive Bundesliga-Saison. Englands Kapitän will die alten Rivalen unbedingt ausschalten, um die eigenen Hoffnungen auf eine Trophäe in dieser Saison am Leben zu halten."

Spanien

Marca: "Zwei große Knaller bei der Auslosung: Real Madrid gegen den Titelverteidiger und seinen letztjährigen Henker, und Barca gegen PSG mit Mbappe und Luis Enrique. Atletico hatte das Glück, auf Dortmund zu treffen, den auf dem Papier schwächsten Gegner, wenn auch das Rückspiel nicht im Metropolitano stattfinden wird."

AS: "Die drei LaLiga-Vertreter gingen sich gegenseitig aus dem Weg, nicht aber zwei sehr schweren Gegnern - im Fall von Real Madrid und Barca. Besser erging es Atleti, das gegen Dortmund antritt, allerdings mit dem großen Nachteil, dass das Rückspiel im Signal Iduna Park stattfindet."

Mundo Deportivo: "Atletico ist vor dem Spiel gegen Dortmund optimistisch. Nachdem sie Inter ausgeschaltet haben, sehen sie sich in der Lage, jeden in Europa zu schlagen. Es ist nicht mehr das Dortmund früherer Epochen und sie finden in der Bundesliga schwer zur Konstanz. Doch die Verstärkung durch Sancho und das gute Niveau von Brandt oder Reus verleihen ihnen Relevanz, insbesondere mit Blick darauf, dass das Rückspiel in Deutschland stattfindet."