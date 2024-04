BVB, FC Bayern, SGE und Bayer bei Barca-Juwel chancenlos?

IMAGO/Ricardo Larreina

Mikayil Faye soll unter anderem beim BVB und FC Bayern auf dem Zettel stehen

Mikayil Faye ist eines der vielversprechendsten Talente des FC Barcelona. Zahlreiche Klubs sollen bereits die Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt haben - darunter der BVB, der FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Doch Barca hat offenbar kein Interesse daran, den Senegalesen abzugeben.

Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur bei X berichtet, will der FC Barcelona den Vertrag mit Faye vorzeitig verlängern. Dieser ist aktuell noch bis 2027 datiert.

Demnach sollen die Gespräche zeitnah aufgenommen werden.

Der 19-Jährige war erst im Sommer vom kroatischen Zweitligisten NK Kustosija zum FC Barcelona gewechselt. Der Abwehr-Hüne kommt dort aber fast nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Erst zwei Mal schaffte es der Youngster in den Profikader der Katalanen. Eingewechselt wurde er dabei allerdings nicht.

Dennoch berief Senegals Nationaltrainer Aliou Cissé Faye kürzlich für sein Heimatland. Beim Testspiel gegen Gabun (3:0) stand das Barca-Juwel direkt in der Startelf und traf sogar zum zwischenzeitlichen 2:0.

Laut "Daily Mail" strebt Faye, dessen Spitzname "Monster" ist, im Sommer einen Abschied an. Dadurch erhoffe er sich mehr Spielpraxis in einer ersten Liga. Sollte Barca dem Talent allerdings Spielzeit in LaLiga in Aussicht stellen, könnten sich die Pläne wohl ändern.

Als Ablöse standen zuletzt 20 bis 29 Millionen Euro im Raum.

Zahlreiche Klubs buhlen um Mikayil Faye

Neben Borussia Dortmund, dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen wurde zuletzt auch Manchester United und dem FC Chelsea aus England sowie Inter und Juventus aus Italien Interesse nachgesagt.

Faye gilt als variabler Verteidiger. Der nominelle Innenverteidiger kann auch auf der Linksverteidiger-Position spielen.

Internationale Aufmerksamkeit hatte Faye bereits im Jahr 2019 bei der U17-WM in Brasilien als damals 15-Jähriger erregt. Mit der Auswahl Senegals erreichte der Linksfuß das Achtelfinale. Zuvor hatte Faye als 14-Jähriger bereits erste Erfahrungen bei der U17-Afrika-Meisterschaft gesammelt.