Xabi Alonso hat Real-Talent im Visier

IMAGO/Mutsu Kawamori

Wechselt Abwehrspieler Rafa Marín im Sommer zu Bayer Leverkusen?

Meister Bayer Leverkusen träumt in dieser Saison noch vom Triple. Abseits davon kann der Werksklub bereits die neue Spielzeit planen. Einen talentierten Abwehrmann aus Spanien hat Trainer Xabi Alonso einem Medienbericht zufolge schon ins Visier genommen.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen zeigt nach Angaben der "Sport Bild" Interesse an Innenverteidiger Rafa Marín von Real Madrid. Der 21-Jährige ist aktuell an LaLiga-Konkurrent CD Alavés ausgeliehen, nach der laufenden Saison kehrt er vorerst in die Hauptstadt zurück. Dort besitzt er noch einen Vertrag bis 2026.

Die Königlichen verfolgen mit dem siebenfachen spanischen U21-Nationalspieler durchaus einen Plan. Langfristig abgeben will man Marín nicht. Dem Bericht zufolge wären allenfalls ein Leihgeschäft oder eine Verkauf mit Rückkaufklausel für Real Madrid denkbar.

Rafa Marín spielt derzeit seine erste Saison auf höchstem Niveau, seine 31 Pflichtspieleinsätze für den Leihklub aus dem Baskenland können sich durchaus sehen lassen. 26 Mal stand er in einer Startelf von Trainer Luis García.

Italien-Senkrechtstarter auf der Liste von Bayer Leverkusen?

Laut dem Sportblatt haben die Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen allerdings auch einen anderen Abwehrspieler bereits im Blick, sollte eine Verpflichtung von Rafa Marín nicht zustande kommen. Demnach taucht auch der junge Italiener Riccardo Calafiori auf der Liste des neuen deutschen Meisters auf.

Der ebenfalls 21-Jährige startet in dieser Saison beim FC Bologna in der Serie A durch. Der ebenfalls siebenfache U21-Nationalspieler seines Landes kam im Sommer für vier Millionen Euro vom FC Basel zum aktuellen Tabellenvierten Italiens. Dort unterschrieb er langfristig bis 2027.

Riccardo Calafiori hatte im Nachwuchsbereich alle Stationen bei seinem Heimatklub AS Roma durchlaufen, dort gab es für ihn jedoch keinen Platz unter dem inzwischen entlassenen Trainer José Mourinho. In der Rückrunde der 2021/22 war er nach Genua verliehen, im darauffolgenden Sommer dann an den FC Basel verkauft worden.