Darum setzte sich Schalke bei Mbappé-Freund Sylla durch

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Moussa Sylla ist neu beim FC Schalke 04

Mit Moussa Sylla hat der FC Schalke 04 bereits einen Nachfolger für Simon Terodde verpflichtet. Der Königsblauen setzten sich im Poker um den Stürmer auch gegen zahlungskräftige Konkurrenz durch. Großen Anteil daran hatte wohl der neue Kaderplaner Ben Manga.

Bereits Ende Juni machte der FC Schalke 04 den Transfer von Moussa Sylla perfekt. Der Angreifer kam vom französischen Zweitligisten SM Caen und unterschrieb in Gelsenkirchen einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Königsblauen für Sylla rund zwei Millionen Euro Ablöse bezahlt haben.

Laut "Sport Bild" lagen dem Nationalspieler Malis auch andere, finanziell attraktivere Angebote vor. Dass sich der 24-Jährige aber für den FC Schalke 04 entschied, lag demnach vor allem an Kaderplaner Ben Manga.

Der 50-Jährige habe schon um die Dienste von Sylla gebuhlt als er noch beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt aktiv war. Seitdem sei der Kontakt nie abgebrochen, hin und wieder sollen sogar Treffen stattgefunden haben.

Beim FC Schalke 04 ruhen große Hoffnungen auf Sylla. "Mit Moussa hat sich ein Stürmer für uns entschieden, der über eine explosive Beschleunigung verfügt, einen ausgeprägten Sinn für die Tiefe hat und insgesamt schwer zu verteidigen ist", schwärmte Sportdirektor Marc Wilmots bei der Spielervorstellung.

Schalke-Neuzugang Sylla mit Mbappé befreundet

Der Belgier ergänzte: "Wir sehen in ihm einen potenziellen Schlüsselspieler, der uns durch seine Dynamik gerade im Ballbesitz enorm weiterhelfen wird."

Sylla selbst, der früher gemeinsam mit Kylian Mbappé bei der AS Monaco gespielt hat und mit dem Superstar befreundet ist, sieht in dem Wechsel zu Schalke eine "große Chance für mich, in ein neues Land zu kommen und meine Fähigkeiten bei einem großen Klub wie Schalke zeigen zu können".