Gute Nachrichten für Fans von FC Bayern, BVB, VfB und Co

IMAGO

Fans des FC Bayern protestierten gegen die hohen Ticket-Preise in der Champions League

Die Champions League steht vor der ersten Saison in ihrem neuem Modus. Statt in Gruppen starten FC Bayern, BVB, VfB Stuttgart und Co. nun in einem Ligasystem. Für die Fans der Königsklassen-Teilnehmer verkündet die UEFA gute Nachrichten.

Der FC Bayern in Barcelona, der BVB bei Real Madrid, Bundesliga-Meister Bayer Leverkusen beim FC Liverpool, der VfB Stuttgart bei Juventus Turin oder RB Leipzig bei Inter Mailand - der neue Modus der Champions League verspricht viele hochklassige Spiele, die sich die Fans der Klubs sicherlich nicht entgehen lassen wollen.

Doch gerade bei internationalen Auswärtsfahrten murrt der Geldbeutel. Neben Kosten für An- und Abreise sowie in der Regel mindestens für mindestens eine Übernachtung kommen dann noch die Preise für die Tickets, die den Zugang zum Stadion erst möglich machen. Und gerade diese Kosten zogen immer weiter an - ehe die UEFA dem Ganzen 2019 einen Riegel vorschob.

Vor fünf Jahren führte Europas Fußball-Dachverband eine Ticketpreisgrenze für Auswärtsspiele ein - maximal 75 Euro in der Champions League, maximal 45 Euro in der Europa League.

Für die Saison 2024/2025 hat die UEFA jetzt eine erneute Anpassung angekündigt. Die gute Nachricht für die Fans von FC Bayern, BVB, VfB Stuttgart und Co.: Es wird tendenziell günstiger!

Der maximale Preis für ein Auswärtstickets liegen nun bei 60 Euro für die Champions League, 40 Euro in der Europa League und 20 Euro in der Conference League. In der darauffolgenden Saison gehen die Preise noch einmal runter: Auf 50 Euro in der Champions und 35 Euro in der Europa League. Das Preislimit von 20 Euro für die Conference League bleibt.

Fans des FC Bayern protestieren gegen PSG-Preise

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin begrüßt den Preisdeckel. "Es ist ein wichtiger Schritt, das Spielerlebnis für alle Fans zu verbessern", lässt der Slowene sich in der UEFA-Mitteilung zitieren.

Für den Preisdeckel haben sich auch die Europäische Klubvereinigung und die Fanorganisation FSE ausgesprochen. FSE-Chef Ronan Evain sprach von einer "Anerkennung dafür, wie wichtig Auswärtsfans für die Atmosphäre bei europäischen Spielen" seien.

Ob die Entscheidung die Fans zufrieden stellt, wird sich zeigen. Auch nach Einführung des ursprünglichen Preisdeckels gab es wiederholt Kritik - so etwa von Fans des FC Bayern, die für ein Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain bis zu 70 Euro hinblättern mussten.