Enthüllt: Topklubs blitzen bei Tah ab

IMAGO/Joachim Bywaletz

Verlässt Jonathan Tah Bayer Leverkusen?

Jonathan Tah weckt weiterhin großes Interesse auf dem Transfermarkt. Der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen soll zwei europäischen Topklubs abgesagt haben. Der FC Bayern hat dagegen wohl gute Chancen.

Laut "Sport Bild" sind Juventus und Inter aus der Serie A bei Tahs Management abgeblitzt. Der deutsche Nationalspieler will demzufolge wohl nicht nach Italien wechseln.

Der FC Bayern sowie FC Barcelona sollen im Transfer-Poker um Tah derweil die besten Karten haben, wie es in dem entsprechenden Medienbericht weiter heißt. Beide Vereine sollen sich bereits im vergangenen Sommer um die Dienste des 28-Jährigen bemüht haben. Bayer Leverkusen ließ seinen Abwehrmann letztlich nicht ziehen.

"Sport Bild" bringt zudem einen möglichen Winter-Wechsel zu Real Madrid ins Spiel. In Person von David Alaba (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Eder Militao (Kreuzbandriss) müssen die Königlichen aktuell auf gleich zwei wichtige Innenverteidiger verzichten. Sollte der amtierende Champions-League-Sieger im Januar anklopfen, wäre ein Transfer in die spanische Hauptstadt "nicht ausgeschlossen", ordnet die Sportzeitschrift in ihrer jüngsten Ausgabe ein.

Berater: Tah will weiterhin wechseln

Dass sich Tah nach wie vor sportlich verändern will, machte dessen Berater Pini Zahavi zuletzt im Interview mit "Welt am Sonntag" deutlich.

"Wir haben versucht, Tah in diesem Sommer zu transferieren. Leider hat Leverkusen zu viel Geld verlangt. Die Idee war, zum FC Bayern zu gehen, der Verein wollte ihn unbedingt holen", verriet der einflussreiche Spieleragent: "Wir hätten Leverkusen gern einen Transfererlös gebracht. Nun werden sie kein Geld bekommen. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler."

Tahs Arbeitspapier bei Bayer Leverkusen läuft am Saisonende aus. Der amtierende Double-Sieger hofft noch, dass der gebürtige Hamburger doch verlängern könnte.