Energie baut Tabellenführung aus - Rostock siegt weiter

IMAGO/Oliver Zimmermann

Energie Cottbus arbeitet weiter aussichtsreich am Durchmarsch in die 2. Fußball-Bundesliga.

Die Lausitzer gewannen am 17. Drittliga-Spieltag bei Waldhof Mannheim mit 1:0 (1:0) und bauten dadurch ihre Tabellenführung aus. Dominik Pelivan (11.) erzielte früh das entscheidende Tor. Aufsteiger Cottbus steht mit nun 33 Zählern ganz vorne, besonders wertvoll war der Sieg, weil die Verfolger strauchelten.

Schon am Freitagabend hatte der 1. FC Saarbrücken (30) beim SC Verl nur 1:1 (1:1) gespielt, am Samstag verlor nun der SV Sandhausen (27) bei Hansa Rostock mit 0:1 (0:1). Der SV Wehen-Wiesbaden (27) kam zudem bei Borussia Dortmund II in Unterzahl nur zu einem 2:2 (1:1). Am Sonntag treffen die beiden Top-Teams Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld (beide 29) direkt aufeinander.

Im Kellerduell holte die zweite Mannschaft von Hannover 96 bei der SpVgg Unterhaching ein 2:1 (0:0) und stellte mit dem zweiten Sieg in Folge den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze her. Der einstige Bundesligist Unterhaching bleibt Vorletzter.