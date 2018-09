UEFA 5-Jahreswertung: Bundesligisten blasen zur Jagd

Die deutschen Klubs sammelten fleißig Punkte für die 5-Jahreswertung

Sieben Spiele, vier Siege, zwei Unentschieden, nur eine Niederlage: Die Bundesligisten haben einen nahezu perfekten Auftakt in die neue Europacupsaison hingelegt und in der UEFA 5-Jahreswertung einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Nach der desaströsen Vorsaison, in der die deutschen Vertreter in der Champions League und Europa League lediglich 9.857 Punkte holten, läuft es in diesem Jahr Stand jetzt deutlich besser.

Schon nach dem ersten Spieltag stehen die Bundesligisten bei 4.357 Zählern. Einzig die spanischen Klubs haben in der Spielzeit 2018/19 bislang mehr Punkte geholt (4.571).

Verbessern konnte sich die Bundesliga im Gesamtranking trotz des Traumstarts jedoch noch nicht. Hinter Spanien (88.569), England (66.748) und Italien (65.770) liegt Deutschland (61.070) weiterhin auf Platz vier.

Der Vorsprung auf Frankreich (51.498) hat sich nach der ersten Europapokal-Woche jedoch um knapp 800 Zähler vergrößert. Die Ligue-1-Teams holten in der laufenden Saison lediglich 3.583 Punkte.

>>> die UEFA 5-Jahreswertung in der Übersicht

Die ersten Vier der Wertung haben vier Startplätze in der Champions League sicher. Der Fünftplatzierte erhält dagegen nur zwei fixe Startplätze sowie einen weiteren fixen Platz in der Qualifikation.

Der Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hatte vor dem Start der Gruppenphasen noch vor einem Absturz auf den fünften Platz gewarnt und gesagt: "Wenn wir weiter herunterrutschen, verlieren wir Startplätze, und das ist bei dem Trend der letzten beiden Jahre nicht zur Gänze auszuschließen. Und dann geht das Gejaule los. Das Gejaule sollten wir uns ersparen."

Auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte sich zur Problematik geäußert und erklärt, warum die deutschen Teams in seinen Augen im letzten Jahr so schwach abschlossen.