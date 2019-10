ManUnited bannt Fluch - Pépé rettet Arsenal

Srdjan Stevanovic, getty

Manchester United setzte sich gegen Partizan Belgrad durch

Nach über sieben Monaten hat der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United in der Europa League seinen Auswärtsfluch gebannt.

Durch das 1:0 (1:0) bei Partizan Belgrad feierten die "Red Devils" ihren ersten Erfolg auf fremden Plätzen seit Anfang März und übernahmen zugleich nach dem dritten Spieltag die Tabellenführung in der Gruppe L. Manchesters Ligarivale FC Arsenal wahrte in Eintracht Frankfurts Gruppe F durch ein glückliches 3:2 (1:2) gegen Vitoria Guimaraes seine weiße Weste.

Unterdessen spielten die Kontrahenten von Borussia Mönchengladbach und des VfL Wolfsburg zum Abschluss der ersten Vorrundenhälfte nur teilweise zugunsten der Bundesligisten.

Während Gladbach (1:1 bei Spitzenreiter AS Rom) im Rennen um den zweiten Platz in der Gruppe J durch den 1:0 (0:0)-Erfolg von Istanbul Basaksehir gegen den Wolfsberger AC nun gleich auf beide Teams zwei Punkte Rückstand hat, konnten AS St. Etienne und PFK Olexandrija in der Gruppe der Wolfsburger (2:2 bei KAA Gent) durch ihr 1:1 (1:1) den Rückstand auf den deutschen Spitzenreiter nicht verkürzen.

Praktisch gelaufen dürfte die Europa League für den deutschen Torhüter Loris Karius und seinen Klub Besiktas Istanbul sein. Der türkische Ex-Meister hat nach dem 1:2 (0:1) gegen Sporting Braga in der Gruppe K als punktloses Schlusslicht nur noch theoretische Chancen auf den Einzug in die Zwischenrunde.

Martial vom Punkt eiskalt

Nur wenig besser ist die Situation für den deutschen Trainer Thomas Doll und APOEL Nikosia. Nach dem 2:2 (2:1) bei Qarabag Agdam sind die Zyprer trotz ihres ersten Punktgewinnes weiterhin siegloses Schlusslicht. Dolls Kollege Uwe Rösler bejubelte derweil mit Malmö FF beim 2:1 (2:0) gegen den FC Lugano den ersten Sieg in der Gruppe B.

Manchesters Sieg stellte der Franzose Anthony Martial zwei Minuten vor der Pause per Strafstoß sicher. Vor dem Erfolg in Belgrad hatte die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer wettbewerbsübergreifend zuletzt am 6. März in der Champions League durch das 3:1 bei Paris Saint-Germain einen Auswärtssieg feiern können.

Arsenal-Joker Pépé sticht

Arsenal, das wie in allen bisherigen Europa-League-Spielen mit Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi und wie seit einem Monat ohne den früheren Nationalspieler Mesut Özil antrat, drehte das Duell mit Guimaraes dank seines zweimal erfolgreichen Jokers Nicolas Pépé (80. und 90.+2) noch in der Schlussphase.

Zuvor hatte Martinelli (32.) die erste Gästeführung durch Marcus Edwards (9.) ausgeglichen, ehe Bruno Duarte (37.) die Iberer lange vom Coup in London träumen ließ. Neben Arsenal geht lediglich Europa-League-Rekordsieger FC Sevilla (3:0 in Gruppe A gegen F91 Düdelingen) mit der Optimalausbeute von neun Punkten in die zweite Vorrundenhälfte.

Für St. Etienne und Olexandrija blieben die Hoffnungen auf den ersten Vorrundensieg unerfüllt. Bei den Gastgebern avancierte dabei Gabriel Silva im ersten Europa-League-Spiel unter dem neuen Trainer Claude Puel zur tragischen Figur: Seinen Führungstreffer (8.) egalisierte der Brasilianer nur sechs Minuten später durch ein Eigentor zum Endstand selbst.

In Istanbul gelang Basaksehir der erste Sieg. Durch Irfan Kahvecis Treffer (78.) gaben die Türken die Rote Laterne an Gladbach weiter.