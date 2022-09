PSG siegt, Chelsea schwächelt, Juve patzt

IMAGO/Federico Pestellini

Lionel Messi hat einen Meilenstein erreicht

Lauter Applaus für Thomas Tuchel - und ein durchwachsener Einstand für Nachfolger Graham Potter: Der FC Chelsea hat beim Debüt des neuen Teammanagers seinen ersten Sieg in der Champions-League-Saison verpasst. Gegen Red Bull Salzburg kamen die Londoner trotz Führung nur zu einem 1:1 (0:0) und sind nun nach der peinlichen Auftaktpleite bei Außenseiter Dinamo Zagreb, in dessen Folge Tuchel entlassen worden war, unter Druck.

Noch vor dem Führungstreffer durch Raheem Sterling (48.) wurde es an der Stamford Bridge emotional. Die Chelsea-Fans erhoben sich in der 21. Minute und applaudierten für Tuchel - in Erinnerung an das sehr erfolgreiche Jahr 2021, in dem der deutsche Teammanager mit den Blues unter anderem die Champions League gewonnen hatte. Noah Okafor (75.) wurde mit seinem späten Ausgleich zum Spielverderber.

Derweil erreichte Lionel Messi einen weiteren Meilenstein in seiner glanzvollen Karriere. Beim 3:1 (1:1) von Paris St. Germain beim Underdog Maccabi Haifa erzielte der argentinische Superstar den Ausgleich (37.) - und war damit in der 18. Saison nacheinander in der Königsklasse erfolgreich. Den Treffer durch Kylian Mbappé (69.) bereitete Messi vor. Auch Neymar (88.) traf.

Der deutsche Trainer Roger Schmidt durfte mit Benfica Lissabon über den zweiten Sieg im zweiten Spiel jubeln: Bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin drehte Lissabon dabei einen 0:1-Rückstand in ein 2:1 (1:1). Joao Mario (43./Foulelfmeter) und David Neres (55.) trafen, nachdem der frühere Bundesligastürmer Arkadiusz Milik (4.) die Gastgeber früh in Führung gebracht hatte.

Der italienische Spitzenklub SSC Neapel verbuchte beim 3:0 (0:0) bei den Glasgow Rangers ebenfalls seinen zweiten Sieg. Neapel, das zum Auftakt Jürgen Klopps FC Liverpool 4:1 bezwungen hatte, hatte mit den bissigen Schotten einige Mühe. Matteo Politano (68.) per Foulelfmeter, Giacomo Raspadori (85.) und Tanguy Ndombele (90.+1) trafen in Überzahl entscheidend. Glasgows James Sands (56.) hatte zuvor Gelb-Rot gesehen.