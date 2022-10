Stimmen: "Heute war Bochum einfach besser"

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Fischer sieht eine Niederlage seiner Union in Bochum

Der FC Bayern und BVB gaben sich am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga keine Blöße. Während die Münchner einen glanzlosen Sieg in Hoffenheim einfuhren, zauberte Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse gegen den VfB Stuttgart. Am Sonntag gab es eine Überraschung in Bochum, als Spitzenreiter Union überraschend verlor. Die Stimmen zum Spieltag.

VfL Bochum - Union Berlin - 2:1

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Man hat von Anfang an gemerkt, dass die Mannschaft den Willen hat, etwas zu holen. Wir haben hoch gepresst, den Gegner angelaufen. Wir haben ein super Spiel gemacht und verdient gewonnen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Heute war Bochum einfach besser. Sie haben uns so ein bisschen aufgefressen, wir hatten nicht die richtigen Antworten. Wenn der Elfmeter rein geht, wird es noch einmal spannend. So ist es aber über 90 Minuten ein verdienter Bochumer Sieg."

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln - 5:0

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Die Stimmung ist natürlich gut. Bis zum Platzverweis hatten wir aber Probleme mit Köln. Dann ist das Spiel in unsere Richtung gelaufen."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Das Spiel lief erst auf Augenhöhe. Dann ging aber alles gegen uns - erst der Elfmeter, Gelb-Rot war dann der nächste Schlag ins Genick. Dieses Spiel werde ich ganz, ganz schnell abhaken. Wir haben auf den Arsch gekriegt, das gehört im Fußball leider dazu."

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart - 5:0

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir hatten ein richtig gutes Gegenpressing, es waren nur Team-Tore. Wir haben als Team die Bälle erobert und kombiniert. Das war richtig gut, und trotzdem wissen wir, was in der letzten Woche passiert ist. Wir müssen weitermachen, weiter Gas geben und dürfen nicht zu viel loben."

Michael Wimmer (Interimstrainer VfB Stuttgart): "Wir wollten mit breiter Brust auftreten, das ist uns nicht gelungen. Mit Ball haben wir es ganz ordentlich gemacht, aber nicht mit der letzten Überzeugung. Defensiv war es nicht gut, wir waren in keiner Phase kompakt, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient für Dortmund."

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg - 2:2

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Das Ergebnis ist nicht gut. Wir sind nicht zufrieden. Es war aber wichtig, dass die Mannschaft nach dem zweiten Gegentor ihre Ordnung gefunden hat. Auf diese Leistung können wir aufbauen."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Unterm Strich haben wir 2:1 geführt und hätten es gern nach Hause gebracht. Ich bin trotzdem mit dem Punkt zufrieden. In Leverkusen zu punkten, ist sehr schwierig, auch in der aktuellen Situation."

SC Freiburg - Werder Bremen - 2:0

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es war bis zur Roten Karte schon gut, aber ohne die Rote Karte wäre es ein 50:50-Spiel gewesen. Danach haben wir eine Zeit lang gebraucht, die Halbzeit war gut. Die Mannschaft hat sehr gut verteidigt und konnte immer wieder Druck aufbauen. Ich bin total glücklich, gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Natürlich war es ein großer Vorteil 11:10 zu spielen, aber auch das musst du sauber spielen."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Im Endeffekt kann ich meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen, sie haben alles reingeworfen und aufopferungsvoll gekämpft, nicht viel zu gelassen. Was gefehlt hat, war, dass wir mal selbst einen Konter hätten setzen können. Am Ende des Tages hat es Freiburg clever gemacht und uns nicht viel angeboten."

FC Augsburg - RB Leipzig - 3:3

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Wir haben bis zur Gelb-Roten Karte ein fantastisches Spiel gemacht. Wir dürfen uns nicht zu dieser Situation hinreißen lassen, das war der Knackpunkt im Spiel. Am Ende fehlt uns heute die nötige Cleverness. Die Art und Weise passt, aber es gibt trotzdem Dinge, die wir verbessern müssen. Wir waren durchaus in der Lage, auch mit einem Mann weniger das Spiel zu gewinnen."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Augsburg ist eine sehr intensiv, aggressiv spielende Mannschaft, die es dir schwer macht, einen geordneten Spielaufbau durchzuführen. Wir hatten uns ein paar Lösungen überlegt, aber sind nicht da hingekommen, wo wir hin wollten. Ich glaube, dass die Führung für Augsburg auch verdient war, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es eine 3:0-Führung war. Die Gelb-Rote Karte haben wir dann für uns genutzt."

TSG Hoffenheim - FC Bayern München - 0:2

Andre Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Nach einem 0:2 kann das auch ganz schnell ein 0:5 oder 0:6 werden. Bayern hat hochverdient die drei Punkte mitgenommen."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Wir hätten in den ersten 35 Minuten gut und gerne fünf Tore schießen können. Danach haben wir ein bisschen Gas rausgenommen. Es war eine sehr souveräne und erwachsene Leistung."

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt - 1:3

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Frankfurt hat eine sehr hohe Effizienz an den Tag gelegt, und deshalb war der Sieg auch verdient. Das 0:3 zur Halbzeit fühlte sich aber ein bisschen surreal an, denn so schrecklich viel war zwischen den Mannschaften nicht zu erkennen. Der Unterschied war: Frankfurt hat seine Chancen genutzt, und wir waren dazu nicht in der Lage."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das war ein völlig verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Umschaltspiel gezeigt. Wir haben in der ersten Halbzeit das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, wir waren sehr wach bei den Ballgewinnen und haben unser Tempo in der Offensive sehr effizient ausgespielt. Wir fahren sehr glücklich und sehr zufrieden nach Hause."