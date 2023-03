Medien: Gladbach-Star trifft Zukunfts-Entscheidung

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Der FC Bayern und BVB sollen an Gladbach-Star Manu Koné (l.) interessiert sein

Manu Koné gehört zu den begehrtesten Spielern im Kader von Borussia Mönchengladbach. Viele europäische Top-Klubs sollen an einem Transfer des Gladbach-Stars interessiert sein, darunter der FC Bayern, der BVB und PSG. Nun scheint eine erste Entscheidung über die Zukunft des 21-Jährigen gefallen zu sein.

Gladbach droht im Sommer der Mega-Umbruch. Nicht nur Marcus Thuram und Ramy Bensebaini werden die Fohlen am Ende der Saison verlassen, sondern auch Mittelfeld-Regisseur Manu Koné. Das berichtet zumindest der französische TV-Sender "Téléfoot".

Demnach habe der Youngster die Entscheidung getroffen, im Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Wo der U21-Nationalspieler diesen gehen wird, ist aber noch völlig offen. Besonders heiß soll die Spur derzeit wohl zu Paris Saint-Germain sein. Aber auch andere Vereine seien noch im Rennen, heißt es.

BVB, FC Bayern und Co.: Wohin wechselt Manu Koné?

Neben dem FC Bayern sollen auch Manchester United und der FC Chelsea gute Chancen besitzen, das Rennen um Koné für sich zu entscheiden. Günstig wird der Transfer aber wohl für keinen Klub: Laut "fußballtransfers" liegt die Schmerzgrenze bei rund 45 Millionen Euro. Die "Sport Bild" berichtet von etwa 30 Millionen Euro.

In der Vergangenheit wurden bereits der BVB und RB Leipzig mit Koné in Verbindung gebracht. Diese sollen aber nun durch das Interesse der namhafteren Konkurrenten eher geringere Chancen besitzen. Zu den Gerüchten um einen Wechsel hat Koné nun unlängst selbst Stellung bezogen.

In einem Interview mit "Téléfoot" wurde das Gladbach-Talent auf ein Interesse von PSG angesprochen. "Das macht mich glücklich, denn ich bin Pariser", entgegnete der Kreativspieler und ergänzte: "Es ist ein großer Verein, der mit sehr großen Spielern in der Champions League spielt. Ich kann mich mit ihnen weiterentwickeln, indem ich an ihrer Seite spiele."

Ein klares Bekenntnis zur Borussia vermied Koné zwar, betonte aber dennoch, dass sein Fokus derzeit auf seinem aktuellen Arbeitgeber liege. "Es ist die Realität, dass ich bei Borussia Mönchengladbach spiele, also muss ich konzentriert bleiben. Danach wird man sehen, was passiert, aber solange muss ich einen kühlen Kopf bewahren. Ich bin Profi", stellte er klar.