BVB, FC Bayern und Co. betroffen: Stadien bekommen neue Namen

IMAGO/Dennis Hetzschold

Der Signal Iduna Park wird für die EM 2024 umbenannt

In etwas mehr als einem Jahr steigt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Für die Zeit des Turniers werden alle Stadien umbenannt - in teils kuriose Namen. Davon sind auch Borussia Dortmund, der FC Bayern, der FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und Co. betroffen.

Für die Zeit der EM 2024, die vom 14. Juni bis 14. Juli ausgetragen wird, bekommen alle zehn Austragungsorte einen neuen Namen. Die namensgebenden Sponsoren sollen rund einen Monat vor Turnierbeginn von der UEFA von den Fassaden und Dächern entfernt werden, wie der "kicker" berichtet.

Ein Muster bei der neuen Namensgebung gibt es nicht. Dem Bericht zufolge war allerdings ein langer Prozess nötig, um sich zu einigen. Ganze zwölf Monate habe es gedauert, bis alle zehn Stadien einen neuen Namen hatten.

Die Ergebnisse sind teilweise kurios. So wird der Signal Iduna Park, in dem Borussia Dortmund seine Heimspiele austrägt, in "BVB Stadion Dortmund" umbenannt. Auch im neuen Namen des Stadion des FC Schalke 04, der eigentlichen VELTINS-Arena, ist der Vereinsname vertreten. Während der WM wird die Spielstätte als "Arena AufSchalke" geführt.

Zwei englische Namen vertreten

Die UEFA habe sich dazu entschieden, da Schalke auf internationaler Bühne ein bekannter Begriff sei. Das BVB-Stadion sei ohnehin für die Atmosphäre bekannt, so der "kicker".

Kurios ist auch die Tatsache, dass bei zwei Stadien auf englische Namen gesetzt wird. In Köln wird im "Cologne Stadium", in München in der "Munich Football Arena" gespielt.

Die neuen Stadien-Namen zur EM 2024: