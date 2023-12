Großes Tauziehen um Transfer-Kandidat des FC Bayern?

IMAGO/Jose Breton

Ist Ronald Araújo ein Thema beim FC Bayern?

Der FC Bayern sucht auf dem Transfermarkt nach einem neuen Verteidiger. Ronald Araújo vom FC Barcelona wurde zuletzt als mögliche Königslösung ins Spiel gebracht. Doch der uruguayische Nationalspieler weckt offenbar ebenfalls großes Interesse in der Premier League.

Laut dem spanischen Portal "fichajes.net" befindet sich Araújo auf dem Radar von Newcastle United, Manchester United sowie dem FC Chelsea, FC Liverpool und FC Arsenal. Die besagten Klubs würden demnach wohl ihre Chancen ausloten, sollte der Defensivspezialist tatsächlich auf den Markt kommen.

Araújo ist noch bis 2026 an den FC Barcelona gebunden. In den vergangenen Tagen hatten Berichte die Runde gemacht, wonach der FC Bayern konkretes Interesse an einer Verpflichtung zeigen soll.

Reporter Florian Plettenberg vermeldete unlängst bei "Sky90 - die Fußball-Debatte", dass der 24-Jährige das Top-Transferziel des FC Bayern in diesem Winter sei. Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge sei Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel "nahezu besessen" von Araújo.

Der 50-Jährige reagierte zuletzt süffisant auf das Gerücht, wonach es bereits ein Telefonat mit dem Barca-Star gegeben haben soll. "Ich habe auch mit meiner Mutter telefoniert, da gab es auch keine Meldung", entgegnete Tuchel am vergangenen Samstag vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:5) bei "Sky". Der Coach wollte hingegen "nur über unsere Spieler" sprechen.

Drei Innenverteidiger im Kader des FC Bayern

Der FC Bayern hat mit Minjae Kim, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt derzeit nur drei erfahrene Innenverteidiger im eigenen Kader. Im Winter soll in der Abwehr deshalb Verstärkung her.

Transfer-Journalist Ekrem Konur brachte unlängst William Saliba vom FC Arsenal oder Raphaël Varane von Manchester United als Alternativen für Araújo ins Gespräch. Einfach dürfte die Suche für den FC Bayern keinesfalls werden.