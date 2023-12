Matthäus: Bayern-Gegner "nur besseres Mittelmaß"

IMAGO

Lothar Matthäus glaubt an ein Weiterkommen des FC Bayern und BVB in der Champions League

Der FC Bayern hat bei der Auslosung der Achtelfinalpartien der Champions League Glück gehabt, meint Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Das Weiterkommen für den BVB sei hingegen weitaus schwerer.

Lazio Rom ist aus Sicht des FC Bayern "ein Glückslos", urteilt Lothar Matthäus bei "Sky" mit Blick auf die Auslosung der Achtelfinalspiele der Königsklasse. Am 13. Februar 2024 steigt das Hinspiel in der italienischen Hauptstadt, am 5. März folgt das Rückspiel in der Allianz Arena.

Dass die Münchner in Hin- und Rückspiel allzu große Probleme mit Lazio haben werden, glaubt Matthäus nicht: "Bayern München wird sicher die nächste Runde erreichen. Lazio hat nicht das Niveau, um dem FC Bayern gefährlich werden zu können."

Zwar hob der 62-Jährige den ehemaligen BVB-Torjäger Ciro Immobile hervor, der längst Rekordtorschütze des Klubs und der "wichtigste Spieler für Lazio" ist. Doch Matthäus fügte mit Blick auf den Vizemeister der vergangenen Saison und aktuellen Tabellen-11. hinzu: "Ansonsten ist die Mannschaft nur besseres Mittelmaß im italienischen Fußball." Die Chancen für ein Weiterkommen des Bundesligisten bezifferte er somit auf "99:1".

Matthäus: BVB leichter Favorit, auch RB Leipzig hat durchaus Chancen

Weitaus ausgeglichener dürften die Begegnungen zwischen der PSV Eindhoven und Borussia Dortmund sein. Matthäus schätzte die Chancen für den BVB auf 60:40 ein: "Inter, Neapel oder Porto wären vom Namen her andere Kaliber gewesen. Eindhoven ist für den BVB komplizierter als Lazio für die Bayern. Aufgrund der Leistung in der Gruppenphase in der schweren Gruppe mit PSG, Newcastle und Milan ist Dortmund aber Favorit."

Bei Eindhoven steht seit Saisonbeginn in Peter Bosz ein alter Bekannter an der Seitenlinie. Der Niederländer war einst in der Saison 2017/18 rund fünf Monate Trainer des BVB, ehe man die glücklose Zusammenarbeit vorzeitig beendete.

Der dritte verbliebene deutsche Königsklassen-Teilnehmer RB Leipzig hat unterdessen das eindeutig schwerste Los erwischt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose muss gegen Real Madrid bestehen.

"Gegen Real Madrid zu spielen war für mich immer eine Ehre. Leipzig wird zwei gute Tage brauchen, um weiterzukommen. RB ist Außenseiter, geht aber nicht ohne Chancen in dieses Duell. Warum sollte man nicht gegen Real weiterkommen, wenn man an sich glaubt?", so Lothar Matthäus, der die Chancen für die Sachsen bei 40:60 sieht.