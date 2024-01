Große Zweifel an Matthijs de Ligt

IMAGO/Markus Fischer

Matthijs de Ligt vom FC Bayern soll ins Visier von Manchester United geraten sein

Im Sommer 2022 investierte der FC Bayern 67 Millionen Euro in die Dienste von Matthijs de Ligt - der erhoffte Transfercoup ist der Niederländer allerdings auch eineinhalb Jahre später noch nicht. Ein Abschied aus München scheint zur Option zu werden, ein Interessent soll allerdings mittlerweile Zweifel hegen.

Verletzungsbedingt kommt Matthijs de Ligt 2023/24 bislang lediglich auf 13 Pflichtspiele für den FC Bayern. Doch auch wenn der 24-jährige Innenverteidiger fit ist, ist er unter Coach Thomas Tuchel nicht gesetzt. Kein Wunder, dass ein Abschied des Niederländers aus München kein Tabuthema mehr sein soll. Bleibt die Frage: Wohin könnte es den Verteidiger ziehen?

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder darüber spekuliert, dass sich Manchester United um de Ligt bemühen könnte. Ein spannendes Gedankenspiel, zumal die Premier League ein interessantes Ziel ist und die Red Devils über das nötige Kleingeld verfügen, den FC Bayern von einem Transfer zu überzeugen. Allerdings soll man am Old Trafford nicht vollends überzeugt vom Oranje-Star sein. Das berichtet "fussball.news".

Demnach sorgen vor allem drei Punkte dafür, dass sich ManUnited eher zurückhaltend zeigt.

De Ligts nicht gerade dünne Krankenakte soll ebenso Zweifel säen, wie die fehlende Geschwindigkeit des Nationalspielers und die vermeintlich hohe Ablöse. die der FC Bayern aufrufen dürfte.

FC Bayern schließt Transfer nicht aus

Konkret geht das Portal von einer Summe zwischen 60 und 70 Millionen Euro aus, die der deutsche Rekordmeister für seinen Abwehrspezialisten (Vertrag bis 2027) verlangen wird. Eine nicht unwichtige Rolle dabei, ob dieses Preisschild zutrifft, dürften allerdings auch die Planungen der Münchner spielen.

Aktuell ist de Ligt meist nur Innenverteidiger Nummer drei und von dieser Rolle nicht unbedingt begeistert. Nicht auszuschließen also, dass man Manchester im Falle eines Falles ein Stückchen entgegenkommt, um die gute Stimmung im Kader zu wahren. Obendrein würde man mit de Ligt einen Topverdiener von der Payroll bekommen.

"Sky" zufolge sollen der Spieler und auch der FC Bayern einen Wechsel nach der Saison zumindest nicht ausschließen.