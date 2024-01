Wilde Tauschgerüchte um Bayern-Star

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Verlässt ein Stammspieler den FC Bayern im Sommer?

Beim FC Bayern ist er vom Lieblingsschüler zuletzt ein wenig zum Problemkind geworden, und nun gibt es auch noch wilde Tauschgerüchte um Alphonso Davies. Wechselt der Verteidiger im Sommer im Austausch für einen anderen Abwehrmann zu Real Madrid? Entsprechende Gerüchte machen derzeit die Runde.

Alphonso Davies hat beim FC Bayern schon bessere Tage gesehen. Am Wochenende ließ er sich von Werder-Außenbahnspieler Mitchell Weiser im Strafraum locker umkurven und war damit intensiv am Gegentor beteiligt, das am Ende die Niederlage für die Münchner gegen die Bremer bedeutete (0:1).

Auch Trainer Thomas Tuchel widersprach am Dienstag nicht, als er auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Duell mit Union Berlin am Mittwochabend (20:30 Uhr) auf Davies' Schwächephase angesprochen wurde. "Wir sprechen viel mit ihm. [...] Insgesamt fehlt ihm im Moment das Zutrauen", erklärte Tuchel unter anderem. Erlangt Davies dieses Zutrauen beim deutschen Rekordmeister wieder? Oder machen ihm gar die aktuellen Transfer-Spekulationen zu schaffen?

Seit Monaten wird der Kanadier mit einem möglichen Wechsel in Verbindung gebracht. Denn Davies' Vertrag endet im Sommer 2025, die Münchner wollen den Linksverteidiger gern halten und deshalb zeitnah mit ihm verlängern, um keinesfalls ohne Verlängerung in ein letztes Vertragsjahr zu gehen und einen ablösefreien Wechsel zu riskieren.

Doch gleichzeitig baggert Real Madrid am 23-Jährigen. Unter anderem hieß es in spanischen Medien, Davies solle die Münchner hinhalten, damit die Königlichen bald eine Offerte für ihn abgeben können. Nun bringt die "Sport Bild" allerdings ein neues, anderes Szenario ins Spiel.

Demnach will Real dem FC Bayern das Abwehr-Talent Rafael Marin Zamora - kurz Rafa Marin - im Tausch gegen Davies anbieten.

Marin für Davies beim FC Bayern?

Der 21-jährige U-Nationalspieler Spaniens wurde in der Jugend von Real Madrid ausgebildet und ist derzeit an Deportivo Alavés ausgeliehen.

Der Innenverteidiger bringt das Gardemaß von 1,91 Meter mit und gehört bei seinem Leih-Klub zu den Stammspielern. 20 Mal lief Rafa Marin bereits zusammengenommen in LaLiga und Pokal auf. Ein Tor gelang ihm dabei jedoch (noch) nicht.

Stattdessen schätzt man den 21-Jährigen für seine robuste Abwehrarbeit, seine hohe Geschwindigkeit, seine gute Übersicht im Spiel nach vorne und sein Kopfballspiel. Mit dem Kopf trug er in der Real-Jugend auch schon Tore bei.

Nach "Sport Bild"-Infos könnte Marin in einen möglichen Davies-Deal einberechnet werden, so der Plan des Madrid-Klubs. Viel würde das in finanzieller Hinsicht jedoch wohl nicht bringen. Denn Marins Marktwert liegt lediglich im mittleren einstelligen Bereich, während für Davies wohl rund 70 Millionen Euro fällig wären.

Einzig die Aussicht, ein hoffnungsvolles Innenverteidiger-Talent unter Vertrag nehmen zu können, könnte die Bayern locken. Denn auf dieser Position herrschte zuletzt immer wieder Mangel.

Mit Davies sollen die Verhandlungen derzeit stocken, weil der Kanadier laut verschiedenen Medienberichten auf hohen Gehaltsforderungen beharrt.